Miguel Stilwell d’Andrade de saída da liderança da EDP. “É a altura certa para sair da EDP”, afirma ao ECO

Exclusivo Miguel Stilwell d’Andrade de saída da liderança da EDP. “É a altura certa para sair da EDP”, afirma ao ECOpremium
Miguel Stilwell d'Andrade manifestou indisponibilidade para um novo mandato. Ao ECO, afirma que "é a altura certa para sair" e, com este anúncio, há tempo para os acionistas prepararem mudança.
Agora é oficial. Depois da notícia em primeira mão do ECO de que presidente executivo da EDP, Miguel Stilwell d’Andrade, vai deixar a liderança da empresa no fim do atual mandato, a EDP confirmou oficialmente a notícia em comunicado ao mercado. "Tenho 25 anos de EDP, 15 anos no Conselho de Administração Executivo, é a altura certa para sair da EDP, para fechar um ciclo", explica o gestor em declarações exclusivas ao ECO.
Miguel Stilwell garante ao ECO que não tem qualquer plano para o seu futuro profissional. "Foi um privilégio estar na EDP nos momentos chave dos últimos 25 anos, a EDP tem um…
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