Moedas suspende reunião da Câmara de Lisboa após discussão sobre custo da limpeza do Rossio

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML), Carlos Moedas (PSD), suspendeu esta quarta-feira a reunião do executivo, após uma discussão sobre o custo da limpeza do Rossio, no âmbito dos protestos pelo direito à habitação.

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Segundo avançou à Lusa o vereador do BE, Ricardo Moreira, Carlos Moedas indicou que os custos de limpeza do Rossio, que tem sido palco de protestos pelo direito à habitação, já alcançaram os 150 mil euros, tendo o vereador bloquista e também o socialista Pedro Anastácio dito que não acreditavam naqueles valores e exigido mais dados à governação PSD/CDS-PP/IL.

De acordo com o BE, o presidente da CML disse que não aceitava que lhe chamassem mentiroso e suspendeu a reunião privada que começou às 09h30, nos Paços do Concelho, antes mesmo do início da ordem de trabalhos.

Contactada pela Lusa, a CML confirmou que Carlos Moedas “suspendeu a reunião de câmara devido ao comportamento inapropriado de um vereador da oposição”.

A reunião foi entretanto retomada, por volta das 11h30, sem a presença do presidente da CML, e foi votado um recurso da oposição, considerando que a suspensão não cumpriu o regimento da Câmara, ou seja, não seria possível fazê-lo pelas próprias regras da CML, que recebeu os votos contra dos vereadores da liderança PSD/CDS-PP/IL, que tem maioria, e os votos a favor dos restantes.

Em declarações enviadas à Lusa, o vereador do PS Pedro Anastácio considerou que “o presidente da Câmara Municipal tem – muito infelizmente – um grande problema com o escrutínio e não aguenta ser confrontado com as declarações que o próprio faz”, confundindo “escrutínio que é devido à cidade com ataques pessoais”.

O socialista vincou que “Carlos Moedas não consegue explicar os custos com a limpeza dos graffiti na estátua”, recordando que tinha dito inicialmente que era de cerca de 100 mil euros.

A sentença do Tribunal Administrativo de Lisboa, que deu razão a uma ação interposta por uma manifestante, considerou como “facto não provado” que a limpeza dos graffiti na estátua de Dom Pedro IV tenha tido aquele custo indicado pela CML.

Questionada pela Lusa sobre o custo da limpeza e quais os fatores que entram no seu cálculo, a CML respondeu que “o valor mencionado é referente à limpeza total da Praça D. Pedro IV (Rossio) e de toda a área envolvente”. “São valores que compreendem todos os meios mobilizados (recursos humanos, viaturas e equipamentos) para aquele local, considerando o número de horas necessárias para garantir a limpeza geral de todo o espaço”, apontou a liderança camarária.