Moedas suspende reunião da Câmara de Lisboa após discussão sobre custo da limpeza do Rossio
Em causa estiveram os custos de limpeza do Rossio, que tem sido palco de protestos pelo direito à habitação, e que Moedas estima em 150 mil euros. PS e BE disseram que não acreditavam no valor.
O presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML), Carlos Moedas (PSD), suspendeu esta quarta-feira a reunião do executivo, após uma discussão sobre o custo da limpeza do Rossio, no âmbito dos protestos pelo direito à habitação.
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Segundo avançou à Lusa o vereador do BE, Ricardo Moreira, Carlos Moedas indicou que os custos de limpeza do Rossio, que tem sido palco de protestos pelo direito à habitação, já alcançaram os 150 mil euros, tendo o vereador bloquista e também o socialista Pedro Anastácio dito que não acreditavam naqueles valores e exigido mais dados à governação PSD/CDS-PP/IL.
De acordo com o BE, o presidente da CML disse que não aceitava que lhe chamassem mentiroso e suspendeu a reunião privada que começou às 09h30, nos Paços do Concelho, antes mesmo do início da ordem de trabalhos.
Contactada pela Lusa, a CML confirmou que Carlos Moedas “suspendeu a reunião de câmara devido ao comportamento inapropriado de um vereador da oposição”.
A reunião foi entretanto retomada, por volta das 11h30, sem a presença do presidente da CML, e foi votado um recurso da oposição, considerando que a suspensão não cumpriu o regimento da Câmara, ou seja, não seria possível fazê-lo pelas próprias regras da CML, que recebeu os votos contra dos vereadores da liderança PSD/CDS-PP/IL, que tem maioria, e os votos a favor dos restantes.
Em declarações enviadas à Lusa, o vereador do PS Pedro Anastácio considerou que “o presidente da Câmara Municipal tem – muito infelizmente – um grande problema com o escrutínio e não aguenta ser confrontado com as declarações que o próprio faz”, confundindo “escrutínio que é devido à cidade com ataques pessoais”.
O socialista vincou que “Carlos Moedas não consegue explicar os custos com a limpeza dos graffiti na estátua”, recordando que tinha dito inicialmente que era de cerca de 100 mil euros.
A sentença do Tribunal Administrativo de Lisboa, que deu razão a uma ação interposta por uma manifestante, considerou como “facto não provado” que a limpeza dos graffiti na estátua de Dom Pedro IV tenha tido aquele custo indicado pela CML.
Questionada pela Lusa sobre o custo da limpeza e quais os fatores que entram no seu cálculo, a CML respondeu que “o valor mencionado é referente à limpeza total da Praça D. Pedro IV (Rossio) e de toda a área envolvente”. “São valores que compreendem todos os meios mobilizados (recursos humanos, viaturas e equipamentos) para aquele local, considerando o número de horas necessárias para garantir a limpeza geral de todo o espaço”, apontou a liderança camarária.
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