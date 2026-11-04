Municípios querem “programa urgente de aceleração da habitação” e apurar custos da descentralização

O presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) defendeu, esta quarta-feira, no Parlamento, que o país precisa de “um programa urgente de aceleração da habitação a custos acessíveis” e garantiu que os municípios estão disponíveis para ajudar a aumentar o parque habitacional público. Pedro Pimpão defendeu ainda a criação de uma comissão nacional para avaliar os custos reais da descentralização e determinar o reforço do financiamento necessário.

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Estas foram alguma das “preocupações” manifestadas pelo líder da ANMP durante a audição sobre o Orçamento do Estado para 2027 (OE2027). O também autarca de Pombal reiterou o pedido ao Governo para que “o IHRU possa, no mais curto espaço de tempo, fazer face aos pagamentos aos municípios” relativos às casas já concluídas ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Só assim, acredita, as autarquias poderão “continuar a ter capacidade de executar os compromissos que têm nesta matéria”.

A questão foi levantada pela deputada socialista e antiga ministra da Habitação Marina Gonçalves, que relatou ter recebido vários alertas sobre atrasos nos pagamentos do IHRU relativos a obras já executadas. Pedro Pimpão aproveitou a oportunidade para defender que o país precisa de “um programa urgente de aceleração da habitação acessível a custos acessíveis” e afiançou que os municípios estão disponíveis para colaborar.

Assumimos esse compromisso também de ajudarmos a concretizar estas verbas e aumentar o parque habitacional público no nosso país. Pedro Pimpão Presidente da Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP)

“Aquilo que nós defendemos, que o nosso país deve assumir, e os seus deputados também, apesar de não estar diretamente relacionado com o Orçamento do Estado, mas aproveitando também essa oportunidade, [é] existir um programa urgente de aceleração da habitação acessível a custos acessíveis no nosso país e nós, municípios, estamos disponíveis para isso”, comprometeu-se.

A ANMP tem manifestado esta preocupação junto do Governo e voltou a transmiti-la num encontro com o Presidente da República, na semana anterior à audição. Apesar dos esforços em curso, o parque habitacional público continua a representar “na ordem dos 2%”, alertou Pedro Pimpão.

“Há aqui um esforço a fazermos todos e, mais uma vez, nós respondemos presente à chamada que nos foi feita e assumimos esse compromisso também de ajudarmos a concretizar estas verbas e aumentar o parque habitacional público no nosso país”, assegurou.

Pedro Pimpão referiu ainda que assistiu, esta terça-feira, “com atenção”, à declaração ao país do primeiro-ministro, após semanas de manifestações e das acampadas, em Lisboa e no Porto, que protestam contra o custo da habitação e que resultaram em vários feridos na sequência das cargas policiais.

Apesar destes alertas, a associação deu parecer positivo à proposta de Orçamento do Estado para 2027, que considerou ser “de transição”, uma vez que está prevista a revisão da Lei das Finanças Locais (LFL) para 2027, com efeitos em 2028. O líder da ANMP assinalou, contudo, o aumento de pouco mais de 6% nas transferências financeiras para os municípios.

ANMP pede igualmente ao Governo que assegure a continuidade de todos os projetos que não consigam concluir-se dentro dos prazos do programa, recorrendo a verbas do Portugal 2030, do Banco Europeu de Investimento ou do Orçamento do Estado. “Aquilo que nós queremos é que seja garantido efetivamente financiamento para todas essas obras”, afirmou Pedro Pimpão, defendendo que esse apoio deve manter a comparticipação de “100% prevista no PRR”.

“Entendemos que é de inteira justiça que esses municípios não sejam prejudicados. Nenhum município português pode ser prejudicado por ter arriscado e avançado” com obras importantes para as populações, vincou.

Autarcas querem comissão para apurar custos na descentralização

Outra das preocupações manifestadas pelo representante dos 308 municípios portugueses, na audição parlamentar, diz respeito aos custos reais suportados pelas câmaras com a descentralização de competências em áreas tão diversas como a educação, saúde ou ação social.

Nesse sentido, Pedro Pimpão solicitou a criação de uma comissão nacional de acompanhamento que chegue a “um valor apurado” dos encargos suportados pelas autarquias e determine o que precisa de ser reforçado no Fundo de Financiamento da Descentralização que tem previsto um reforço de 2,8%, para cerca de 1.496 milhões de euros.

Propõe que esta entidade reúna representantes dos ministérios competentes e dos municípios, argumentando que “os vários agentes que estão no terreno têm a perfeita noção da realidade dos custos efetivos que hoje assumimos“.

Também na água e no saneamento os custos estão a aumentar, reportou. “Os custos que, nós municípios, temos vindo a assumir na manutenção, na construção das condutas e todo o processo associado para podermos fornecer às pessoas água com qualidade têm sido crescentes”, alertou Pedro Pimpão.

O autarca insistiu que a esmagadora maioria dos “308 municípios não tem capacidade financeira autónoma para suportar os investimentos brutais” necessários nos sistemas de abastecimento de água e saneamento. Por isso, pediu melhores condições de acesso aos fundos comunitários do Portugal 2030, para evitar que o peso desses investimentos acabe por chegar às famílias através das tarifas.

A resposta aos prejuízos provocados pelo comboio de tempestades que atingiu o país no início deste ano é outra das preocupações da associação. Pedro Pimpão voltou a pedir que a comparticipação do Fundo de Emergência Municipal (FEM) nas candidaturas dos municípios passe dos atuais 60% para 100%, à semelhança do que aconteceu noutros episódios relacionados com incêndios. “Aquilo que nós defendemos é que o apoio financeiro nessas candidaturas deve evoluir dos 60 para os 100%”, apelou.

A associação também apontou baterias para o setor dos resíduos e reclama a devolução integral da Taxa de Gestão de Resíduos (TGR) paga pelos municípios. “Isto significaria que ia aumentar a nossa capacidade do ponto de vista financeiro

A ANMP defendeu ainda a redução do IVA aplicado às refeições escolares e à iluminação pública, duas despesas, garantiu, que pesam nos orçamentos municipais.