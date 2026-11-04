Municípios querem um ano de suspensão das novas regras dos pagamentos em atraso

O presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) pediu esta quarta-feira, na Assembleia da República (AR), a suspensão durante um ano da aplicação das alterações à Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso para dar às autarquias mais tempo para se adaptarem às novas obrigações, sobretudo aquelas de menor dimensão.

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“Aquilo que defendemos é que haja uma suspensão por um ano destas alterações legislativas. Para quê? Precisamente para que haja tempo e capacidade dos municípios se adaptarem às novas obrigações”, justificou Pedro Pimpão, presidente da ANMP, durante a audição parlamentar sobre o Orçamento do Estado para 2027 (OE2027).

“É um bom contributo que os senhores deputados podem dar neste Orçamento do Estado”, insistiu, argumentando: “A lei, tal como está, não é aplicável” à gestão diária das câmaras municipais.

A associação pede, por isso, “uma exceção” à sua aplicação em 2027, de forma a garantir “uma fase de transição, de adaptação dos municípios portugueses às responsabilidades que têm nesta matéria”.

Pedro Pimpão, também autarca de Pombal, lembra que os 308 municípios têm dimensões e contextos distintas, destacando que o maior impacto será sentido nas câmaras de menor dimensão que dispõem de menos recursos técnicos. “Os municípios de menor dimensão, com menos corpos técnicos, também têm aqui uma obrigação acrescida e nós, quando fazemos alterações com este impacto, naturalmente também temos de ter essa noção”, alertou.

"Aquilo que nós defendemos é que haja uma suspensão por um ano destas alterações legislativas. Para quê? Precisamente para que haja tempo e capacidade dos municípios se adaptarem às novas obrigações.” Pedro Pimpão Presidente da Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP)

A Lei dos Compromissos, que entrou em vigor no dia 9 de setembro, reduziu os prazos para o pagamento de faturas pelas entidades públicas. Até à entrada em vigor das novas regras, uma fatura era considerada em atraso quando passavam 90 dias sobre a data de vencimento. Com a alteração, passa a ser considerada em atraso quando decorrem 30 dias desde a data da fatura ou da receção dos bens ou da prestação dos serviços.

Até então consideram-se pagamentos em atraso as contas a pagar que ultrapassassem mais de 90 dias da data de vencimento acordada. Desde a entrada em vigor da medida e para alinhar a legislação nacional com a comunitária e combater os pagamentos em atraso nas transação comercial, uma fatura passa a estar em atraso sempre que passem 30 dias sobre a data da fatura ou do recebimento do bem ou prestação dos serviços. O prazo passou a ser de 60 dias no caso das entidades públicas que prestam cuidados de saúde.

Já a 15 de abril deste ano, o presidente da ANMP solicitava ao Governo um período de adaptação para as autarquias e que evitasse a aplicação desta diretiva europeia “de forma cega“. Num encontro da associação, em Gondomar (distrito do Porto), Pedro Pimpão manifestava-se, por isso, contra a alteração à lei dos compromissos e atrasos, que prevê um prazo de pagamento a 30 ou 60 dias, em vez dos atuais 90 dias.

“Não há necessidade nenhuma de haver essa alteração“, defendeu, na ocasião, argumentando que o prazo agora imposto “é muito mais rigoroso e exigente do ponto de vista da gestão autárquica”.