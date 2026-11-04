NORTIA e Gencom investem em conjunto na aquisição do hotel Rosewood London

Com esta operação, ambas as empresas continuam a reforçar o seu posicionamento no setor hoteleiro internacional através da incorporação de hotéis de primeira linha em localizações estratégicas.

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Situado em Midtown, entre Covent Garden e a City de Londres, o Rosewood London ocupa um edifício histórico classificado como Grau II, construído em 1912. O estabelecimento dispõe de 308 quartos e suites e consolidou-se como um dos hotéis mais exclusivos da capital britânica, graças à sua combinação de património histórico, localização privilegiada e oferta de luxo.

O investimento no Rosewood London surge na sequência das recentes participações da NORTIA e da Gencom no The Ritz-Carlton Central Park, em Nova Iorque, e no InterContinental, em Miami, consolidando assim uma série de operações de grande relevância no segmento hoteleiro de luxo. Este novo investimento conjunto reflete a estratégia destas empresas de aumentar a sua exposição a ativos de alta qualidade em mercados internacionais com fundamentos sólidos e uma procura sustentada no segmento premium. No caso da NORTIA, a operação insere-se igualmente na estratégia de rotação e diversificação da sua carteira.

Para Manuel Lao, presidente da NORTIA Capital, esta operação «reforça a nossa aposta em ativos de primeira linha em mercados internacionais de referência. O Rosewood London reúne características excecionais devido à sua localização, posicionamento e relevância no setor hoteleiro internacional, e enquadra-se plenamente na nossa estratégia de investimento a longo prazo, baseada na qualidade dos ativos e na criação de valor».

Por seu lado, Karim Alibhai, da Gencom, afirmou que «o Rosewood London é um dos ativos hoteleiros mais icónicos do mercado europeu e representa uma oportunidade excecional para investir num estabelecimento com um posicionamento único no segmento de luxo. Estamos muito satisfeitos por colaborar com a NORTIA e com os restantes investidores numa operação que partilha a nossa visão de longo prazo sobre a criação de valor em ativos hoteleiros de referência».