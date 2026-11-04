NOVA SBE e Repsol debatem descarbonização das cidades

Como podem as cidades reduzir as emissões sem comprometer a mobilidade, a competitividade e a qualidade de vida dos cidadãos? É a partir desta questão que a Fundação Repsol e a NOVA School of Business and Economics (NOVA SBE) promovem o encontro “Descarbonização das Cidades: Que Políticas Públicas Funcionam? – Apresentação de Conclusões”, que vai decorrer no dia 12 de novembro, entre as 9 horas e as 12h15, no Grande Auditório Jerónimo Martins, no campus da NOVA SBE, em Carcavelos.

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A iniciativa será dedicada à discussão dos caminhos para uma descarbonização urbana eficaz e à apresentação das conclusões de um Policy Brief, que procura identificar políticas e instrumentos capazes de acelerar a descarbonização da mobilidade urbana. O documento reúne recomendações dirigidas a decisores públicos, empresas e outros agentes do setor, e visa contribuir para a discussão de soluções que promovam uma mobilidade mais sustentável, competitiva e acessível.

O encontro pretende também criar um espaço de diálogo entre a academia, o setor empresarial e as entidades públicas. Para isso, conta com a participação de representantes do governo, de autarquias, de entidades reguladoras e de operadores de transporte. Os interessados em assistir podem consultar mais informações no site da Fundação Repsol e formalizar a inscrição aqui.

Conheça, abaixo, o programa completo:

PROGRAMA

9h00 Intervenção institucional

Miguel Pinto Luz, Ministro das Infraestruturas e Habitação

9h30 Sessão de Abertura

Miguel Alves Martins, Assistant Dean da NOVA School of Business and Economics (NOVA SBE)

Vera Vicente, Administradora-Delegada da Repsol Portuguesa

Nuno Piteira Lopes, Presidente da Câmara Municipal de Cascais

10h00 “Descarbonização das cidades: que políticas públicas funcionam?”

António Nogueira Leite, Professor Catedrático na NOVA School of Business and Economics (NOVA SBE)

10h30 Coffee break

11h00 Mesa: “Descarbonização Urbana: desafios e oportunidades”

António Nogueira Leite, Professor Catedrático na NOVA School of Business and Economics (NOVA SBE)

Ana Paula Vitorino, Presidente do Conselho de Administração da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT)

Marco Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Sintra (*)

Rui Lopo, Presidente do Conselho de Administração da Carris

Moderadora: Antonieta Cunha e Sá, Professora Catedrática na NOVA School of Business and Economics (NOVA SBE)

11h45 Encerramento

António Calçada, Diretor Geral e Vice-Presidente da Fundação Repsol

Carlos Moedas, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa

(*) em confirmação