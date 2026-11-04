Nova SBE vai investigar competências que facilitam regresso de desempregados ao trabalho

A Nova School of Business and Economics (Nova SBE) vai investigar que competências são relevantes para a colocação profissional de desempregados. Isto no âmbito de um projeto dirigido pelo professor Rodrigo Belo, que acaba de ser selecionado na “Social research call 2026” da Função la Caixa, “um dos mais prestigiados programas de financiamento à investigação na área social“.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“O apoio foi atribuído ao projeto ‘Bridging skill gaps for labor market reintegration: identifying reachable skills’, desenvolvido no âmbito do Nova SBE Data, Operations & Technology Knowledge Center, do qual o professor é diretor académico”, sublinha a Nova SBE, num comunicado divulgado esta quarta-feira.

“O projeto vai estudar de que forma a formação profissional pode contribuir para o regresso ao mercado de trabalho de pessoas em situação de desemprego de longa duração. O estudo pretende perceber se uma formação mais ajustada às competências de cada candidato e às necessidades do mercado de trabalho pode melhorar as suas possibilidades de encontrar emprego“, detalha a escolha de negócios.

De notar que, segundo o Eurostat, 37% dos desempregados registados em Portugal em 2024 estavam sem trabalho há mais de um ano, isto é, estavam numa situação de desemprego de longa duração, daí o interesse desta investigação.

O projeto será desenvolvido em parceria com o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) e conta com um financiamento total de quase 115 mil euros.

De acordo com a nota, a investigação vai desenvolver “um modelo baseado em dados para identificar competências relevantes para a colocação profissional, próximas das que cada candidato já possui e que possam ser adquiridas através de formação de curta duração”.

Queremos identificar, para cada pessoa desempregada, as competências que estão ao seu alcance com uma formação curta e que os empregadores de facto procuram, e testar com o IEFP se isso ajuda a encontrar emprego. Rodrigo Belo Professor da Nova SBE

“A investigação combina dados administrativos com um estudo experimental, comparando as recomendações de formação produzidas pelo modelo com as recomendações dos técnicos de emprego. O impacto será avaliado através da situação profissional dos participantes seis meses depois e da qualidade da correspondência entre candidatos e empregos“, é ainda acrescentado pela Nova SBE.

“Queremos identificar, para cada pessoa desempregada, as competências que estão ao seu alcance com uma formação curta e que os empregadores de facto procuram, e testar com o IEFP se isso ajuda a encontrar emprego”, afirma, em reação, o professor Rodrigo Belo.