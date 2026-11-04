OE2027. Chega vai exigir dedução dos juros do crédito da casa no IRS

O Chega vai exigir que os contribuintes possam voltar a deduzir no IRS os juros pagos pelo crédito à habitação, recuperando um benefício fiscal que existia antes da chegada da troika a Portugal. André Ventura quer que a medida seja inscrita já no Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), em discussão na especialidade, e admite que possa abranger créditos com prestações “até 1.200 euros, ou outro limite que venha a ser definido”.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Em reação ao convite do primeiro-ministro, Luís Montenegro, para reunir com os principais partidos da oposição (Chega e PS) e discutir soluções para a crise da habitação, o presidente do Chega defendeu que as negociações sobre o setor não podem estar desligadas da discussão orçamental. Isto porque, argumenta, muitas das medidas necessárias para aliviar os encargos das famílias têm impacto na receita fiscal e devem, por isso, ficar previstas no próximo Orçamento do Estado.

“Se o principal partido da oposição está disponível para se reunir com o Governo, não pode ignorar que estamos em período orçamental e que muitas das medidas que têm de ser apresentadas e aprovadas são medidas de cariz orçamental”, afirmou André Ventura, revelando que já tinha tido uma reunião com o primeiro-ministro durante a tarde de terça-feira.

O líder do Chega considera que não basta discutir alterações à lei do arrendamento ou a criação de modelos de habitação pública. É necessário garantir que as famílias tenham efetivamente menos encargos no próximo ano e sejam “menos esmagadas com impostos do Estado”. “Isto apenas se faz no período orçamental. E isto apenas se faz na discussão orçamental. Significa que uma discussão não poderá ser desligada da outra”, sustentou.

A principal exigência do partido passa por recuperar a possibilidade de deduzir no IRS os juros suportados com o crédito à habitação, uma medida que Ventura considera “da mais elementar justiça”. Ventura argumenta que o atual sistema fiscal estabelece uma diferença de tratamento entre quem paga uma renda e quem suporta um empréstimo bancário para comprar casa. “O que temos hoje distingue entre quem paga rendas e quem tem crédito à habitação. Como se uns fossem ricos e outros merecessem a ajuda do Estado. Não é assim”, criticou.

E recordou que mais de 70% da população portuguesa tem casa própria, muitas vezes adquirida através de financiamento bancário, defendendo que estes proprietários também devem beneficiar de apoios fiscais. Nesse sentido, quer que os juros pagos pelos empréstimos possam voltar a ser deduzidos anualmente no IRS, admitindo a fixação de um limite, que poderá situar-se nos 1.200 euros ou noutro valor a definir.

O presidente do Chega considera que esta medida tem de ser incluída já no Orçamento do Estado para 2027, alertando para o risco de vir a ser posteriormente contestada à luz da chamada norma-travão. “Esta medida tem um evidente impacto orçamental. E por isso, por muito que seja discutida entre três partidos para uma eventual lei de arrendamento, de propriedade, etc., tem de ter consagração já no Orçamento do Estado”, defendeu.

Caso contrário, acrescentou, poderá ser alegado que a proposta viola aquela norma constitucional, que limita a iniciativa parlamentar em matéria de aumento de despesa ou redução de receita durante a execução orçamental.

Além do crédito à habitação, o Chega quer também rever as deduções fiscais relativas às rendas. Ventura considera que o limite atualmente em vigor é demasiado baixo face aos encargos suportados pelos inquilinos e defende que deve ser aumentado, para que mais famílias possam beneficiar de um alívio fiscal.

As exigências do Chega surgem numa altura em que Luís Montenegro procura envolver Chega e PS na discussão de soluções para responder à crise da habitação. O primeiro-ministro anunciou que vai reunir-se com André Ventura e José Luís Carneiro esta quinta-feira, 5 de novembro, em São Bento, para recolher propostas dos dois maiores partidos da oposição.

Ventura, que confirmou a disponibilidade do Chega para participar no processo, criticou, contudo, a declaração ao país do primeiro-ministro, considerando que não foi apresentada “uma única medida” concreta para resolver o problema da habitação.

“Durante vários minutos, o primeiro-ministro referiu-se à necessidade de diálogo com os dois principais partidos, que agora parece ter finalmente compreendido”, afirmou, considerando que a ausência de propostas concretas demonstra que o chefe do Governo está pouco sintonizado com as dificuldades sentidas pelos portugueses.

O líder do Chega defendeu, assim, que as reuniões entre os partidos têm de produzir resultados concretos e traduzir-se em medidas com efeitos já no próximo ano, insistindo que a discussão da política de habitação deve avançar em paralelo com a votação do Orçamento do Estado na especialidade.