Paulo Fonseca é o novo treinador do Sporting. Leões pagam 5 milhões ao Lyon
Sporting SAD paga cinco milhões de euros ao clube francês. Contratos de trabalho com o treinador principal e com os adjuntos são válidos até ao dia 30 de Junho de 2030.
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A Sporting SAD confirmou esta quarta-feira que Rui Borges e os restantes elementos da equipa técnica “deixaram de exercer funções na equipa principal” de futebol.
Em comunicado enviado a CMVM, a SAD liderada por Francisco Varandas refere ainda que chegou a acordo com os franceses do Lyon para a contratação de Paulo Fonseca para treinador da equipa principal sénior de futebol.
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Paulo Jorge Martins Mourão, Nelson Diogo Vilas Boas Duarte, António Pedro da Silva Ferreira, Paulo Renato Rebocho Ferreira e Rui Jorge Azevedo de Faria vão integrar a nova equipa técnica como treinadores adjuntos.
“Em contrapartida do referido acordo, a Sporting SAD pagará ao Olympique Lyonnais o valor total de cinco milhões de euros”, acrescenta a SAD leonina.
Os contratos de trabalho com o treinador principal e com os treinadores adjuntos são “válidos até ao dia 30 de junho de 2030”.
Natural de Moçambique, Paulo Fonseca, de 53 anos, regressa ao futebol português após 10 anos de ausência, nos quais orientou, sucessivamente, Shakhtar Donetsk (Ucrânia), Roma (Itália), Lille (França), AC Milan (Itália) e Lyon.
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Paulo Fonseca é o novo treinador do Sporting. Leões pagam 5 milhões ao Lyon
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