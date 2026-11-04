Operadoras elogiam investimento de 172 milhões anunciado pelo Governo para expandir 5G

O presidente da Apritel considerou esta quarta-feira “uma boa medida” o investimento de 172 milhões de euros anunciado pelo Governo para cobertura total em 5G, mas disse que espera para ver as condições.

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Na semana passada, o secretário de Estado da Digitalização, Bernardo Correia, anunciou que está em curso na Autoridade Nacional das Comunicações (Anacom) uma atribuição de 172 milhões de euros para a cobertura total do território em 5G, durante a audição na comissão conjunta de Orçamento, Finanças e Administração Pública e da Reforma do Estado e Poder Local, no âmbito da apreciação na especialidade da proposta do Orçamento de Estado para 2027 (OE2027).

“Parece-nos uma boa medida, vamos ver em que condições”, salientou António Coimbra, que falava na apresentação de “Estudo de Sustentabilidade do setor das comunicações eletrónicas”, desenvolvido pela EY-Parthenon, e encomendado pela Apritel, associação que representa os operadores de comunicações eletrónicas, que decorreu no Museu das Comunicações, em Lisboa.

“Está de facto em curso na Anacom uma atribuição de 172 milhões de euros para a cobertura de 100% do território em 5G“, disse o governante na sexta-feira.

Numa altura em que “temos um território [com] 98% da população coberta com 5G“, acrescentou então.

“Mas não temos o resto dos 2%. Portanto, estes 172 milhões de euros farão a cobertura para 100% do território nacional e é um projeto que está em curso, liderado pela Anacom“, repetiu o secretário de Estado, no parlamento.