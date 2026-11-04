Pensões em Portugal passam no teste da OCDE com ressalvas
Portugal está no grupo restrito de nove países onde a pensão pública chega aos 70% do salário médio sem ajuda de planos de pensões, mas a OCDE avisa que o número é um mínimo e que nem todos lá chegam.
- Um trabalhador português com salário médio e carreira completa chega aos 70% do último salário só com a pensão pública, algo que só acontece em nove países da OCDE.
- O Luxemburgo é o único país onde o sistema obrigatório cobre o objetivo para todos os perfis, e em 40 dos 41 países há pelo menos um grupo em falta.
- Subir contribuições obrigatórias pode custar emprego e salários, avisa a OCDE, que aposta em poupança nova, regras por defeito e informação personalizada.
Um trabalhador português com salário médio e carreira completa pode contar com uma pensão bruta igual ou superior a 70% do que ganhava, sem considerar qualquer complemento de reforma individual.
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A conclusão consta do relatório “OECD Pensions Outlook 2026”, divulgado esta quarta-feira, que coloca Portugal entre os nove países da OCDE onde o chamado défice de contribuição é zero para este perfil, ao lado de Espanha, Itália, Áustria, Grécia, Dinamarca, Países Baixos, Luxemburgo e Colômbia, tendo em conta as regras de pensões em vigor no final do ano passado.
Em 17 dos 41 países analisados, o mesmo trabalhador teria de desviar, pelo menos, 10% do salário para um plano complementar de reforma para chegar a esse valor.
Porém, a boa notícia vem acompanhada de uma lista de ressalvas, que começa logo com os especialistas a sublinharem que “em todos os países da OCDE menos um [Luxemburgo], certas categorias de trabalhadores precisam de complementar as suas pensões obrigatórias com contribuições voluntárias para alcançar um rendimento de reforma adequado”.
O Luxemburgo é o único país onde o sistema obrigatório cobre o objetivo na reforma para todos os perfis de rendimentos, homens e mulheres, trabalhadores por conta de outrem e independentes.
Para chegar a esta conclusão, a OCDE fixa um objetivo de rendimento na reforma de 80% do salário para quem ganha metade da média, 70% para o salário médio e 60% para quem ganha o dobro. Depois compara esse objetivo com a taxa de substituição bruta que o sistema obrigatório de cada país promete e mede a diferença em pontos de contribuição para um plano de contribuição definida.
O défice de contribuição na reforma vai de menos de 5% na Finlândia, na Suécia ou no México a mais de 15% na Croácia, na Irlanda, na Coreia do Sul, na Lituânia e na Polónia. O Luxemburgo é o único país onde o sistema obrigatório cobre o objetivo para todos os perfis, homens e mulheres, trabalhadores por conta de outrem e independentes.
A partir daqui, a OCDE deixa três avisos a quem lê o número português com demasiado conforto:
- O número é um mínimo. “Os défices de contribuição calculados devem, por isso, ser interpretados como estimativas mínimas, uma vez que carreiras mais curtas e possíveis reformas futuras das pensões podem tornar os verdadeiros défices maiores”, escreve a OCDE. As taxas de substituição assumem uma carreira sem interrupções dos 22 anos até à idade legal de reforma e regras inalteradas até lá, quando a maioria das pessoas tem buracos na carreira e a despesa pública com pensões deverá subir de 8,8% para 10% do PIB até 2050 na média da OCDE, com aumentos acima de três pontos “na Coreia, Lituânia, Luxemburgo, Eslovénia e Espanha”. Só a Grécia, o Luxemburgo e os Países Baixos têm défice zero em todos os níveis salariais, o que significa que, entre quem ganha metade ou o dobro da média, há em Portugal pelo menos um grupo a quem a pensão pública não chega.
- Há quem fique para trás. Nos 41 países, o défice dos independentes com salário médio é de 13,1%, contra 9,7% para os assalariados, e é superior ao destes em 31 países. Para as mulheres, a média é de 10,8%, com défice maior do que o dos homens em 17 países, sobretudo por viverem mais anos, um efeito que pesa menos na União Europeia, onde “as seguradoras têm de usar tábuas de mortalidade neutras em termos de género para calcular as rendas vitalícias”. A OCDE sublinha inclusive que “os trabalhadores de baixos rendimentos, as mulheres e os trabalhadores independentes, que têm os maiores défices de contribuição em alguns países, são também os menos propensos a participar em planos de pensões capitalizados e os que menos contribuem”.
- Não tirar à Segurança Social para dar aos fundos. Os decisores “devem evitar reduzir as contribuições obrigatórias para os regimes de repartição para abrir espaço a contribuições mais altas para planos de pensões capitalizados”, porque, “embora isto possa diversificar as fontes de rendimento na reforma, pode não ajudar os indivíduos a atingir o seu objetivo de rendimento se as pensões de repartição forem reduzidas na mesma proporção”, destacam os especialistas, sublinhando que “cria também um custo de transição para o regime de repartição”. O reforço, defende a OCDE, deve vir de poupança nova.
O tempo joga contra quem conta só com a Segurança Social
Os três avisos da OCDE foram escritos para 41 países, mas cada um ganha uma segunda camada quando se lê a partir de Portugal, e a do primeiro, o que trata os 70% como um mínimo, tem números nacionais a dar-lhe razão e uma data para os confirmar.
Os 70% da taxa de substituição apresentados pela OCDE são uma fotografia com as regras congeladas, que compara com a análise da Comissão Europeia, no “Ageing Report 2024”, que pôs a demografia a correr e chegou a outro retrato.
Sem qualquer reforma da Segurança Social, Bruxelas estima que a taxa de substituição bruta das novas pensões públicas de velhice em Portugal deverá passar de 69,4% em 2022 para 38,5% em 2050, após um pico acima de 90% em 2040 explicado pela transição entre regimes e pelo peso decrescente das novas pensões da Caixa Geral de Aposentações.
É a terceira maior queda da União Europeia, a par da Polónia e só atrás da Letónia, contra uma descida média de 6,7 pontos nos 27. Ou seja, o trabalhador médio que hoje passa no teste da OCDE pode não ser o mesmo que se reforma daqui a 25 anos.
Poupar para a reforma exige autocontrolo, mas, devido ao enviesamento para o presente, os indivíduos tendem a dar mais ênfase à gratificação imediata.
A segunda camada dos avisos centra-se na contagem do tempo a dobrar também por outra razão, porque “começar as contribuições voluntárias aos 45 anos em vez dos 22 reduziria a cerca de metade o período de contribuição num plano de contribuição definida na maioria dos países e duplicaria o défice de contribuição”.
No plano dos contribuintes que ficam para trás, há um conjunto adicional de razões conhecidas, já que “poupar para a reforma exige autocontrolo, mas, devido ao enviesamento para o presente, os indivíduos tendem a dar mais ênfase à gratificação imediata”, a que se somam a baixa literacia financeira e a falta de folga no orçamento, refere a OCDE, destacando que a taxa efetiva média de contribuições obrigatórias foi de 18,8% do salário na OCDE em 2024 e passou de 25% em Espanha, França, Itália, Grécia, Chéquia e Reino Unido, “o que pode deixar espaço limitado para contribuições voluntárias”.
Além disso, o caminho inverso ao desvio de contribuições tem os seus custos, notam os especialistas, porque “aumentar as contribuições dos empregadores pode elevar os custos do trabalho, prejudicar a competitividade das empresas e reduzir o crescimento dos salários, enquanto aumentar as contribuições dos trabalhadores pode reduzir o rendimento disponível e o consumo”.
O relatório não fica pelos avisos, mas percorre também o que dezenas de países já fizeram para pôr mais gente a poupar para a reforma, de descontos fiscais a regras que inscrevem os trabalhadores sem lhes perguntar nada, e dois desses exemplos ficam à porta de Portugal:
- Em Espanha, a aposta é fiscal e dirigida aos salários mais baixos. “Os empregadores podem deduzir no imposto sobre as sociedades 10% das suas contribuições para um plano de pensões ocupacional a favor de trabalhadores com remuneração anual bruta inferior a 27 mil euros”, lê-se no relatório, que inclui a medida entre as formas de encorajar os patrões a contribuir por conta dos seus empregados.
- Na Irlanda, a aposta é a inércia. O país arrancou em 2026 com a adesão automática a planos de empresa, um modelo que no Reino Unido e na Nova Zelândia fez disparar a participação, embora com resultados mais modestos em Itália, na Polónia e na Turquia, “por razões específicas de cada país”. A OCDE nota que estas regras “dependem da inércia” e por isso chegam a muitas pessoas, mas com o risco de os trabalhadores aceitarem sem pensar níveis de contribuição que não são os adequados ao seu caso.
Resta a casa, que para muitas famílias é a maior poupança de todas. “A habitação é o principal ativo das carteiras das famílias”, escreve a OCDE, com a residência principal a representar em média 50% do património e a variar “de 25% na Alemanha a 72% na Eslováquia”. Porém, os produtos que permitem transformar esse valor em rendimento na velhice quase não têm procura.
Os especialistas da OCDE argumentam que isso sucede por desconhecimento, desconfiança nos intermediários, aversão à dívida e ligação emocional ao imóvel, e “são mais adequados para pessoas mais velhas que planeiam ficar nas suas casas para o resto da vida e para quem não dá prioridade a deixar uma herança aos seus herdeiros”.
Em Portugal, onde a pensão pública chega ao objetivo para o trabalhador médio, mas não para todos, é por aí que o relatório da OCDE sugere começar e não por cortar na Segurança Social para alimentar planos de pensões complementares.
Para fechar a conta, o relatório propõe aos governos um guião de 11 passos, que começa por medir o défice de cada grupo de trabalhadores e termina na escolha entre subir contribuições obrigatórias, reforçar incentivos ou mudar as regras por defeito dos planos complementares.
Contudo, a OCDE salienta que o que funciona já está testado, destacando o exemplo do Chile, em que quem recebeu projeções personalizadas da pensão futura e do efeito de três decisões possíveis “aumentou as suas poupanças voluntárias em 10% em média nos primeiros oito meses”, com a OCDE a salientar que “o aconselhamento financeiro pode ter mais impacto nos trabalhadores de rendimentos mais baixos”.
Em Portugal, onde a pensão pública chega ao objetivo para o trabalhador médio, mas não para todos, é por aí que o relatório sugere começar e não por cortar na Segurança Social para alimentar planos de pensões complementares, caminho que a OCDE desaconselha de forma clara, nem por esperar que a adesão voluntária resolva o que a inércia e o orçamento apertado impedem há anos.
Começar significa saber quem são os trabalhadores a quem os 70% não chegam, quanto lhes falta e quando têm de começar a poupar para que o esforço não duplique a meio da carreira. O relatório mostra que isso se faz com projeções personalizadas, aconselhamento dirigido a quem ganha menos e regras por defeito que façam o trabalho pelas pessoas enquanto elas tratam do resto.
Portugal passou no teste do trabalhador médio. O que a OCDE pergunta agora é o que acontece aos outros.
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