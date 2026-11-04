Pensões em Portugal passam no teste da OCDE com ressalvas

⚡ ECO Fast Um trabalhador português com salário médio e carreira completa chega aos 70% do último salário só com a pensão pública, algo que só acontece em nove países da OCDE.

O Luxemburgo é o único país onde o sistema obrigatório cobre o objetivo para todos os perfis, e em 40 dos 41 países há pelo menos um grupo em falta.

Subir contribuições obrigatórias pode custar emprego e salários, avisa a OCDE, que aposta em poupança nova, regras por defeito e informação personalizada.

Um trabalhador português com salário médio e carreira completa pode contar com uma pensão bruta igual ou superior a 70% do que ganhava, sem considerar qualquer complemento de reforma individual.

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A conclusão consta do relatório “OECD Pensions Outlook 2026”, divulgado esta quarta-feira, que coloca Portugal entre os nove países da OCDE onde o chamado défice de contribuição é zero para este perfil, ao lado de Espanha, Itália, Áustria, Grécia, Dinamarca, Países Baixos, Luxemburgo e Colômbia, tendo em conta as regras de pensões em vigor no final do ano passado.

Em 17 dos 41 países analisados, o mesmo trabalhador teria de desviar, pelo menos, 10% do salário para um plano complementar de reforma para chegar a esse valor.

Porém, a boa notícia vem acompanhada de uma lista de ressalvas, que começa logo com os especialistas a sublinharem que “em todos os países da OCDE menos um [Luxemburgo], certas categorias de trabalhadores precisam de complementar as suas pensões obrigatórias com contribuições voluntárias para alcançar um rendimento de reforma adequado”.

O Luxemburgo é o único país onde o sistema obrigatório cobre o objetivo na reforma para todos os perfis de rendimentos, homens e mulheres, trabalhadores por conta de outrem e independentes.

Para chegar a esta conclusão, a OCDE fixa um objetivo de rendimento na reforma de 80% do salário para quem ganha metade da média, 70% para o salário médio e 60% para quem ganha o dobro. Depois compara esse objetivo com a taxa de substituição bruta que o sistema obrigatório de cada país promete e mede a diferença em pontos de contribuição para um plano de contribuição definida.

O défice de contribuição na reforma vai de menos de 5% na Finlândia, na Suécia ou no México a mais de 15% na Croácia, na Irlanda, na Coreia do Sul, na Lituânia e na Polónia. O Luxemburgo é o único país onde o sistema obrigatório cobre o objetivo para todos os perfis, homens e mulheres, trabalhadores por conta de outrem e independentes.

A partir daqui, a OCDE deixa três avisos a quem lê o número português com demasiado conforto:

O número é um mínimo. “Os défices de contribuição calculados devem, por isso, ser interpretados como estimativas mínimas, uma vez que carreiras mais curtas e possíveis reformas futuras das pensões podem tornar os verdadeiros défices maiores”, escreve a OCDE. As taxas de substituição assumem uma carreira sem interrupções dos 22 anos até à idade legal de reforma e regras inalteradas até lá , quando a maioria das pessoas tem buracos na carreira e a despesa pública com pensões deverá subir de 8,8% para 10% do PIB até 2050 na média da OCDE, com aumentos acima de três pontos “na Coreia, Lituânia, Luxemburgo, Eslovénia e Espanha”. Só a Grécia, o Luxemburgo e os Países Baixos têm défice zero em todos os níveis salariais, o que significa que, entre quem ganha metade ou o dobro da média, há em Portugal pelo menos um grupo a quem a pensão pública não chega.

“Os défices de contribuição calculados devem, por isso, ser interpretados como estimativas mínimas, uma vez que carreiras mais curtas e possíveis reformas futuras das pensões podem tornar os verdadeiros défices maiores”, escreve a OCDE. , quando a maioria das pessoas tem buracos na carreira e a despesa pública com pensões deverá subir de 8,8% para 10% do PIB até 2050 na média da OCDE, com aumentos acima de três pontos “na Coreia, Lituânia, Luxemburgo, Eslovénia e Espanha”. Só a Grécia, o Luxemburgo e os Países Baixos têm défice zero em todos os níveis salariais, o que significa que, entre quem ganha metade ou o dobro da média, há em Portugal pelo menos um grupo a quem a pensão pública não chega. Há quem fique para trás. Nos 41 países, o défice dos independentes com salário médio é de 13,1%, contra 9,7% para os assalariados, e é superior ao destes em 31 países. Para as mulheres, a média é de 10,8%, com défice maior do que o dos homens em 17 países, sobretudo por viverem mais anos , um efeito que pesa menos na União Europeia, onde “as seguradoras têm de usar tábuas de mortalidade neutras em termos de género para calcular as rendas vitalícias”. A OCDE sublinha inclusive que “os trabalhadores de baixos rendimentos, as mulheres e os trabalhadores independentes, que têm os maiores défices de contribuição em alguns países, são também os menos propensos a participar em planos de pensões capitalizados e os que menos contribuem”.

Nos 41 países, o défice dos independentes com salário médio é de 13,1%, contra 9,7% para os assalariados, e é superior ao destes em 31 países. , um efeito que pesa menos na União Europeia, onde “as seguradoras têm de usar tábuas de mortalidade neutras em termos de género para calcular as rendas vitalícias”. A OCDE sublinha inclusive que “os trabalhadores de baixos rendimentos, as mulheres e os trabalhadores independentes, que têm os maiores défices de contribuição em alguns países, são também os menos propensos a participar em planos de pensões capitalizados e os que menos contribuem”. Não tirar à Segurança Social para dar aos fundos. Os decisores “devem evitar reduzir as contribuições obrigatórias para os regimes de repartição para abrir espaço a contribuições mais altas para planos de pensões capitalizados”, porque, “embora isto possa diversificar as fontes de rendimento na reforma, pode não ajudar os indivíduos a atingir o seu objetivo de rendimento se as pensões de repartição forem reduzidas na mesma proporção”, destacam os especialistas, sublinhando que “cria também um custo de transição para o regime de repartição”. O reforço, defende a OCDE, deve vir de poupança nova.

O tempo joga contra quem conta só com a Segurança Social

Os três avisos da OCDE foram escritos para 41 países, mas cada um ganha uma segunda camada quando se lê a partir de Portugal, e a do primeiro, o que trata os 70% como um mínimo, tem números nacionais a dar-lhe razão e uma data para os confirmar.

Os 70% da taxa de substituição apresentados pela OCDE são uma fotografia com as regras congeladas, que compara com a análise da Comissão Europeia, no “Ageing Report 2024”, que pôs a demografia a correr e chegou a outro retrato.

Sem qualquer reforma da Segurança Social, Bruxelas estima que a taxa de substituição bruta das novas pensões públicas de velhice em Portugal deverá passar de 69,4% em 2022 para 38,5% em 2050, após um pico acima de 90% em 2040 explicado pela transição entre regimes e pelo peso decrescente das novas pensões da Caixa Geral de Aposentações.

É a terceira maior queda da União Europeia, a par da Polónia e só atrás da Letónia, contra uma descida média de 6,7 pontos nos 27. Ou seja, o trabalhador médio que hoje passa no teste da OCDE pode não ser o mesmo que se reforma daqui a 25 anos.

Poupar para a reforma exige autocontrolo, mas, devido ao enviesamento para o presente, os indivíduos tendem a dar mais ênfase à gratificação imediata. Relatório 'OECD Pensions Outlook 2026'

A segunda camada dos avisos centra-se na contagem do tempo a dobrar também por outra razão, porque “começar as contribuições voluntárias aos 45 anos em vez dos 22 reduziria a cerca de metade o período de contribuição num plano de contribuição definida na maioria dos países e duplicaria o défice de contribuição”.

No plano dos contribuintes que ficam para trás, há um conjunto adicional de razões conhecidas, já que “poupar para a reforma exige autocontrolo, mas, devido ao enviesamento para o presente, os indivíduos tendem a dar mais ênfase à gratificação imediata”, a que se somam a baixa literacia financeira e a falta de folga no orçamento, refere a OCDE, destacando que a taxa efetiva média de contribuições obrigatórias foi de 18,8% do salário na OCDE em 2024 e passou de 25% em Espanha, França, Itália, Grécia, Chéquia e Reino Unido, “o que pode deixar espaço limitado para contribuições voluntárias”.

Além disso, o caminho inverso ao desvio de contribuições tem os seus custos, notam os especialistas, porque “aumentar as contribuições dos empregadores pode elevar os custos do trabalho, prejudicar a competitividade das empresas e reduzir o crescimento dos salários, enquanto aumentar as contribuições dos trabalhadores pode reduzir o rendimento disponível e o consumo”.

O relatório não fica pelos avisos, mas percorre também o que dezenas de países já fizeram para pôr mais gente a poupar para a reforma, de descontos fiscais a regras que inscrevem os trabalhadores sem lhes perguntar nada, e dois desses exemplos ficam à porta de Portugal:

Em Espanha, a aposta é fiscal e dirigida aos salários mais baixos . “Os empregadores podem deduzir no imposto sobre as sociedades 10% das suas contribuições para um plano de pensões ocupacional a favor de trabalhadores com remuneração anual bruta inferior a 27 mil euros”, lê-se no relatório, que inclui a medida entre as formas de encorajar os patrões a contribuir por conta dos seus empregados.

. “Os empregadores podem deduzir no imposto sobre as sociedades 10% das suas contribuições para um plano de pensões ocupacional a favor de trabalhadores com remuneração anual bruta inferior a 27 mil euros”, lê-se no relatório, que inclui a medida entre as formas de encorajar os patrões a contribuir por conta dos seus empregados. Na Irlanda, a aposta é a inércia. O país arrancou em 2026 com a adesão automática a planos de empresa, um modelo que no Reino Unido e na Nova Zelândia fez disparar a participação, embora com resultados mais modestos em Itália, na Polónia e na Turquia, “por razões específicas de cada país”. A OCDE nota que estas regras “dependem da inércia” e por isso chegam a muitas pessoas, mas com o risco de os trabalhadores aceitarem sem pensar níveis de contribuição que não são os adequados ao seu caso.

Resta a casa, que para muitas famílias é a maior poupança de todas. “A habitação é o principal ativo das carteiras das famílias”, escreve a OCDE, com a residência principal a representar em média 50% do património e a variar “de 25% na Alemanha a 72% na Eslováquia”. Porém, os produtos que permitem transformar esse valor em rendimento na velhice quase não têm procura.

Os especialistas da OCDE argumentam que isso sucede por desconhecimento, desconfiança nos intermediários, aversão à dívida e ligação emocional ao imóvel, e “são mais adequados para pessoas mais velhas que planeiam ficar nas suas casas para o resto da vida e para quem não dá prioridade a deixar uma herança aos seus herdeiros”.

Em Portugal, onde a pensão pública chega ao objetivo para o trabalhador médio, mas não para todos, é por aí que o relatório da OCDE sugere começar e não por cortar na Segurança Social para alimentar planos de pensões complementares.

Para fechar a conta, o relatório propõe aos governos um guião de 11 passos, que começa por medir o défice de cada grupo de trabalhadores e termina na escolha entre subir contribuições obrigatórias, reforçar incentivos ou mudar as regras por defeito dos planos complementares.

Contudo, a OCDE salienta que o que funciona já está testado, destacando o exemplo do Chile, em que quem recebeu projeções personalizadas da pensão futura e do efeito de três decisões possíveis “aumentou as suas poupanças voluntárias em 10% em média nos primeiros oito meses”, com a OCDE a salientar que “o aconselhamento financeiro pode ter mais impacto nos trabalhadores de rendimentos mais baixos”.

Em Portugal, onde a pensão pública chega ao objetivo para o trabalhador médio, mas não para todos, é por aí que o relatório sugere começar e não por cortar na Segurança Social para alimentar planos de pensões complementares, caminho que a OCDE desaconselha de forma clara, nem por esperar que a adesão voluntária resolva o que a inércia e o orçamento apertado impedem há anos.

Começar significa saber quem são os trabalhadores a quem os 70% não chegam, quanto lhes falta e quando têm de começar a poupar para que o esforço não duplique a meio da carreira. O relatório mostra que isso se faz com projeções personalizadas, aconselhamento dirigido a quem ganha menos e regras por defeito que façam o trabalho pelas pessoas enquanto elas tratam do resto.

Portugal passou no teste do trabalhador médio. O que a OCDE pergunta agora é o que acontece aos outros.