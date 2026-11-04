Pinto Luz recebido com protestos no Porto. “Estamos disponíveis para receber todos”, contrapõe

O ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, garante que está disponível para receber todas as organizações e movimentos que se manifestam pelo direito à habitação, assegurando que o Governo mantém uma postura de diálogo. À chegada à Câmara Municipal do Porto, onde se vai reunir com o presidente da autarquia, Pedro Duarte, Miguel Pinto Luz mostrou-se disponível para ouvir os protestos, mas apelou à “serenidade” e ao “bom senso”.

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“Estamos disponíveis, eu e a senhora secretária de Estado da Habitação, para receber todos, todos, sempre, sempre, sempre”, afirmou o ministro esta quarta-feira, Miguel Pinto Luz, sublinhando que as organizações que promovem os protestos podem contactar diretamente o Ministério para agendar uma reunião. “No local que for definido, à hora que for definida, quando os manifestantes manifestarem essa vontade junto do Ministério, como no passado já fizeram”, acrescentou.

Miguel Pinto Luz garantiu que não evitou o contacto com os manifestantes que protestavam no Porto e que tentou falar com eles durante a passagem pelo local. “Estou aqui de forma frontal, absolutamente sereno. Não fujo a falar com as pessoas, com quem se manifesta. Estou aqui perfeitamente olhos nos olhos para falar com todos”, afirmou.

Questionado sobre a abordagem aos manifestantes, o governante rejeitou que não tenha procurado estabelecer contacto. “Não parei? Não. Falei. Só que não me deixaram falar. Eu tentei várias vezes”, declarou, explicando que começou por responder às perguntas dos jornalistas e que, posteriormente, tentou dirigir-se aos participantes no protesto.

O ministro insistiu que o diálogo com as organizações ligadas à habitação não é uma novidade e que o Ministério já recebeu, em várias ocasiões, movimentos como o Porta a Porta e a Vida Justa. “O nosso Ministério já recebeu muitas destas organizações. O Porta a Porta, várias organizações”, lembrou, acrescentando que os responsáveis destes movimentos têm os contactos do gabinete governamental.

“Queremos ouvir, como já ouvimos. O Porta a Porta e a Vida Justa já foram recebidos várias vezes”, reforçou, garantindo que o Governo mantém a disponibilidade para reunir com os diferentes movimentos.

Estamos disponíveis, eu e a senhora secretária de Estado da Habitação, para receber todos, todos, sempre, sempre, sempre. (…) No local que for definido, à hora que for definida, quando os manifestantes manifestarem essa vontade junto do Ministério, como no passado já fizeram. Miguel Pinto Luz Ministro das Infraestruturas e da Habitação

Pinto Luz apelou, contudo, a que o diálogo decorra num ambiente de tranquilidade. “O diálogo, a serenidade e o bom senso são fundamentais. Temos de encontrar mais aquilo que nos une do que aquilo que nos divide”, defendeu.

O governante sublinhou ainda que o problema da habitação exige uma resposta conjunta. “Empatia total, diálogo absoluto. O problema da habitação é um problema de todos e nós estamos sempre disponíveis para o fazer”, afirmou.

Sobre a possibilidade de o Governo anunciar novas medidas para responder às reivindicações dos manifestantes, Miguel Pinto Luz recusou antecipar decisões antes de ouvir os partidos e as organizações. “Eu não vou anunciar medidas antes do diálogo que vamos estabelecer”, disse, assinalando que o primeiro-ministro, Luís Montenegro, deu início, na véspera, a uma nova fase de diálogo com os partidos políticos.

O ministro defendeu, por outro lado, o trabalho desenvolvido pelo Executivo nos últimos dois anos e meio na área da habitação, reconhecendo, ainda assim, que as políticas adotadas não reúnem o consenso de todos. “Há dois anos e meio que estamos a trabalhar e já com resultados. Nem todos estão de acordo”, afirmou.

Pinto Luz garantiu que não procurou evitar o contacto com os manifestantes, salientando que poderia ter entrado na Câmara Municipal do Porto por outra entrada. “Não me escondi. Podia ter entrado por uma porta de trás. Vim com o presidente da Câmara do Porto”, afirmou.