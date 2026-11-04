Justiça

Polícia Judiciária afasta diretor financeiro

  • Advocatus
  • 10:17

Foi o diretor financeiro da PJ quem sugeriu ao ministro da Administração Interna Luís Neves que o atrelado apreendido na Operação Pacoba fosse guardado na Construbarcelos.

O diretor nacional da Polícia Judiciária, Carlos Cabreiro, decidiu não renovar a comissão de serviço de Álvaro Pires, que entretanto também pediu para não continuar em funções enquanto diretor financeiro, avança a RTP.

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Álvaro Pires, diretor financeiro da PJ, esteve envolvido em polémica por ter sugerido ao ministro da Administração Interna, Luís Neves, que o atrelado apreendido na Operação Pacoba fosse guardado na Construbarcelos, que fez obras na casa de Luís Neves.

Segundo a RTP, Álvaro Pires deu ao atual diretor nacional, Carlos Cabreiro, informação errada sobre o custo da destruição do material apreendido pela PJ na operação.

Recorde-se que Álvaro Pires é muito próximo do atual ministro, que já referiu-se a ele como “o Mourinho das finanças da Judiciária”.

Ao Observador, Álvaro Pires disse desconhecer os motivos da não renovação: “Tive conhecimento, mas não me foram transmitidos os motivos. Disseram que não era oportuna a renovação da comissão de serviço”.

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