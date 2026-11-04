Portugueses foram dos que mais pouparam para a reforma no último ano mas são também dos que levantaram esse dinheiro mais cedo

⚡ ECO Fast As contribuições para planos de pensões cresceram 27% em Portugal em 2025, o segundo maior aumento da OCDE, puxadas pelos Plano Poupança-Reforma (PPR).

Os levantamentos antecipados dos planos para a reforma chegaram a 3% dos ativos, a mais alta da Europa e a terceira taxa mais alta do mundo.

Os planos de pensões portugueses valem menos de 20% do PIB e estão entre os que apresentam rendibilidades mais baixa da OCDE.

Num ano em que as contribuições para planos de pensões subiram na maioria das 53 jurisdições acompanhadas pela OCDE, incluindo 25 dos seus 38 membros, nenhum país da organização, com exceção da Turquia, as viu crescer tanto como Portugal.

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Segundo o relatório “OECD Pensions Outlook 2026”, divulgado esta quarta-feira, o investimento dos portugueses nestes produtos aumentou 27% no espaço de um ano, sendo que a maioria deste incremento foi realizado sobretudo via Planos Poupança-Reforma (PPR), que a organização descreve como “veículos de investimento de longo prazo com um tratamento fiscal comparativamente favorável.”

Em Espanha, as contribuições para planos de pensões subiram apenas 3,3% no mesmo ano, e no conjunto da OCDE os ativos de pensões cresceram 11,3%, em 36 dos 38 países.

O relatório da OCDE não explica os motivos dos resgates em Portugal, mas regista que noutros países o dinheiro saiu para a habitação, como no Cazaquistão e na Nova Zelândia, ou por desemprego e aperto financeiro.

Porém, o mesmo relatório que regista este salto significativo entre as famílias portuguesas, mostra que uma parte do investimento realizado em PPR e outros planos de pensões não chega a esperar pela reforma.

Segundo a OCDE, os levantamentos antecipados atingiram 3% de todos os ativos destes produtos, colocando Portugal entre os três países com a percentagem de levantamentos antecipados mais alta entre as cerca de 90 jurisdições analisadas.

Só a Zâmbia, com 6,9%, e o Cazaquistão, com 5,1%, registaram saídas antecipadas maiores de planos para a reforma no ano passado. Em Espanha, esta percentagem foi de 1%, na Estónia em 2,3% e no Chile e na Costa Rica abaixo de 0,1% dos ativos.

A OCDE lembra que a sua recomendação para planos de contribuição definida pede que “o acesso antecipado às poupanças para a reforma seja permitido apenas como medida de último recurso e com base em circunstâncias específicas de dificuldade dos indivíduos”. A lei portuguesa vai mais longe:

Um PPR pode ser resgatado sem penalização na reforma por velhice ou a partir dos 60 anos , mas também em caso de desemprego de longa duração, incapacidade permanente ou doença grave, do titular ou de alguém do agregado.

, mas também em caso de desemprego de longa duração, incapacidade permanente ou doença grave, do titular ou de alguém do agregado. Pode ainda servir para pagar as prestações do crédito da casa onde a família vive. Neste último caso, as condições são poucas: as entregas têm de ter pelo menos cinco anos e o banco tem de passar uma declaração com o valor das prestações.

Neste último caso, as condições são poucas: as entregas têm de ter pelo menos cinco anos e o banco tem de passar uma declaração com o valor das prestações. Quem precisar do dinheiro fora destas situações também o pode levantar, mas com custos: devolve as deduções de IRS de que beneficiou, acrescidas de 10% por cada ano que passou, e paga 21,5% de imposto sobre os ganhos, em vez dos 8% que se aplicam dentro das regras.

O regime excecional criado em 2022, que permitia levantar até um Indexante dos Apoios Sociais (IAS) por mês sem justificação e amortizar o crédito da casa até 24 IAS por ano, terminou a 31 de dezembro de 2024, pelo que a taxa de levantamentos antecipados de 3% registados em 2025 ocorreram já sob as regras gerais.

O relatório da OCDE não explica os motivos dos resgates em Portugal, mas regista que noutros países o dinheiro saiu para a habitação, como no Cazaquistão e na Nova Zelândia, ou por desemprego e aperto financeiro, como na Nigéria, em Macau e no Malawi.

Um bolo pequeno que rende pouco e de onde se tira cedo

O que se perde com estes levantamentos antecipados vai além do montante retirado. A OCDE explica que o dinheiro que sai dos planos de pensões deixa de render e encurta o horizonte em que os juros compostos trabalham a favor do aforrador, pelo que o património final fica reduzido em mais do que o valor levantado.

O caso extremo é o Peru, que após a pandemia permitiu resgates sem condições e viu os ativos dos fundos de pensões cair de 22,5% para 9,5% do PIB entre 2020 e 2025, com os resgates a serem realizados “por mais de 7 milhões de participantes, a maioria dos participantes”, destaca o relatório.

A OCDE reconhece, ainda assim, que em sistemas voluntários a possibilidade de mexer no dinheiro pode convencer a começar a poupar quem receia deixá-lo fechado durante décadas, reconhecendo assim que “o efeito do acesso antecipado sobre os ativos não é, por isso, linear, sobretudo em sistemas voluntários”.

Portugal está entre os 19 países da OCDE onde os planos de pensões são apenas voluntários, e em nove desses países menos de metade da população em idade ativa participa num plano.

A escala do problema português percebe-se melhor quando se olha para o tamanho do bolo, com Portugal a integrar o grupo de 17 países da OCDE onde os fundos para a reforma valem menos de 20% do PIB, na companhia de Espanha, Itália e Alemanha.

Além disso, Portugal está entre os 19 países da OCDE onde os planos de pensões são apenas voluntários, e em nove desses países menos de metade da população em idade ativa participa num plano.

No conjunto da organização, os ativos de pensões chegaram a 78 biliões de dólares no final de 2025, o equivalente a 106% do PIB, e em oito países, entre os quais os Países Baixos, a Dinamarca e a Suíça, o património dos planos para a reforma ultrapassam o valor de toda a economia. Contudo, “a dimensão dos ativos de pensões não garante, por si só, rendimentos adequados na reforma”, destaca Mathias Cormann, secretário-geral da OCDE no relatório, sublinhando ainda que “os retornos do investimento representam uma parte substancial dos recursos disponíveis na reforma”.

O desempenho destes produtos também separa Portugal do pelotão da frente. No ano passado, com o índice mundial MSCI World a subir cerca de 20% pelo terceiro ano consecutivo, a maioria dos fundos de pensões da OCDE bateu a sua média de longo prazo, mas os portugueses aparecem entre os de retorno real mais baixo, com uma carteira onde as ações pesam pouco.

O Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social segue o mesmo padrão. A OCDE agrupa-o com os fundos de reserva de Espanha e dos EUA com exposição baixa ou nula a ações e peso elevado de obrigações, que levou a “um rendimento de investimento mais baixo em 2025”, enquanto os congéneres da Coreia do Sul, do Japão e da Nova Zelândia, com metade ou mais da carteira em ações, obtiveram 16,1%, 14,8% e 11%.

No extremo oposto surge o fundo estatal da Polónia, com mais de 70% dos ativos em ações, que obteve uma rendibilidade de 30,7%. Os Países Baixos foram o único país com um retorno nominal negativo (-2,8%), que se traduziu numa perda real (descontada da inflação) de 5,4%, pelas obrigações de longo prazo e da desvalorização do dólar.

A diferença entre render pouco e render bem pesa muito ao longo de uma carreira. Numa simulação da OCDE, uma rendibilidade real de 5% em vez de 2,5% faz com que os rendimentos de investimento passem de 48,3% para 66,8% de tudo o que entra num fundo ao fim de 40 anos.

Para chegar lá, países como a Lituânia, a Eslováquia e a Eslovénia introduziram estratégias de ciclo de vida, com mais ações para os mais jovens, e a Croácia e a Nova Zelândia tornaram menos conservadoras as carteiras atribuídas por defeito. “Estratégias de investimento por defeito bem desenhadas podem levar os indivíduos a assumir mais risco de investimento e responder ao problema do acesso limitado ao aconselhamento financeiro”, refere os especialistas da OCDE no relatório.

Em Portugal, onde as pensões pagas pelos fundos ainda representam entre 1% e 2% do PIB, contra 7% na Islândia, o relatório deixa os números e as alternativas sobre a mesa. Os números são três: mais 27% a entrar, 3% a sair antes do tempo e uma rendibilidade na cauda da OCDE.

As alternativas estão nos países que puseram mais ações nas carteiras dos mais jovens e apertaram as regras de acesso. O relatório é claro quanto ao resto, notando que o tamanho do que se poupa só conta se o dinheiro render e ficar no lugar até ser preciso, e num país onde os fundos de pensões valem menos de um quinto da economia nenhuma das duas coisas está garantida.