Mobilidade

Proibição retirou 30% dos veículos pesados da VCI no Porto

  • Lusa
  • 18:08

Ministro contabiliza ainda uma redução de 60% destes veículos na Ponte da Arrábida. Infraestruturas de Portugal vai lançar em janeiro concursos para obras de melhoria em "alguns nós" da VCI.

O ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, contabilizou que, desde a entrada em vigor da proibição de pesados na Via de Cintura Interna (VCI), há “menos 30%” destes veículos naquela via do Porto.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

Numa cerimónia na Câmara Municipal do Porto, Miguel Pinto Luz avançou que a proibição permitiu verificar que há “menos 30%” de pesados na VCI, uma redução de 60% destes veículos na Ponte da Arrábida e uma redução de cerca de 3.500 de veículos pesados nas travessias do Douro (Ponte da Arrábida e Ponte do Freixo).

Miguel Pinto Luz anunciou ainda que a Infraestruturas de Portugal (IP) vai lançar, em janeiro, concursos para obras de melhoria da VCI, “nomeadamente alguns nós”.

A proibição, que começou a 15 de setembro, aplica-se a veículos pesados sem destino às cidades do Porto ou de Vila Nova de Gaia na Via de Cintura Interna (VCI) entre as 07:00 e as 21:00 dos dias úteis.

Como alternativa à proibição de pesados na VCI, a CREP (Circular Regional Exterior do Porto)/A41 está isenta de portagens desde o início do ano.

O município do Porto e as Infraestruturas de Portugal (IP) assinaram esta quarta-feira protocolos de cooperação para a gestão da Via de Cintura Interna (VCI), para estudos de avaliação da Via Circular Externa Nascente (VCEN) e da Via Circular Externa Poente (VCEP), para a evolução funcional e requalificação da EN 12 – Estrada da Circunvalação e ainda um protocolo de cooperação para subconcessão de uso privativo da plataforma da via do Ramal da Alfândega.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Proibição retirou 30% dos veículos pesados da VCI no Porto

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar. Regras de participação

Montenegro quer ligar investimento ibero-americano a África

Lusa, ECO,

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, manifestou a disponibilidade de Portugal para servir a comunidade ibero-americana enquanto ponte para África, potenciando um aumento de investimento.