Proibição retirou 30% dos veículos pesados da VCI no Porto
Ministro contabiliza ainda uma redução de 60% destes veículos na Ponte da Arrábida. Infraestruturas de Portugal vai lançar em janeiro concursos para obras de melhoria em "alguns nós" da VCI.
O ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, contabilizou que, desde a entrada em vigor da proibição de pesados na Via de Cintura Interna (VCI), há “menos 30%” destes veículos naquela via do Porto.
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Numa cerimónia na Câmara Municipal do Porto, Miguel Pinto Luz avançou que a proibição permitiu verificar que há “menos 30%” de pesados na VCI, uma redução de 60% destes veículos na Ponte da Arrábida e uma redução de cerca de 3.500 de veículos pesados nas travessias do Douro (Ponte da Arrábida e Ponte do Freixo).
Miguel Pinto Luz anunciou ainda que a Infraestruturas de Portugal (IP) vai lançar, em janeiro, concursos para obras de melhoria da VCI, “nomeadamente alguns nós”.
A proibição, que começou a 15 de setembro, aplica-se a veículos pesados sem destino às cidades do Porto ou de Vila Nova de Gaia na Via de Cintura Interna (VCI) entre as 07:00 e as 21:00 dos dias úteis.
Como alternativa à proibição de pesados na VCI, a CREP (Circular Regional Exterior do Porto)/A41 está isenta de portagens desde o início do ano.
O município do Porto e as Infraestruturas de Portugal (IP) assinaram esta quarta-feira protocolos de cooperação para a gestão da Via de Cintura Interna (VCI), para estudos de avaliação da Via Circular Externa Nascente (VCEN) e da Via Circular Externa Poente (VCEP), para a evolução funcional e requalificação da EN 12 – Estrada da Circunvalação e ainda um protocolo de cooperação para subconcessão de uso privativo da plataforma da via do Ramal da Alfândega.
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