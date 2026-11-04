Prosegur registou, nos primeiros nove meses, um aumento de 5,6% no resultado líquido consolidado, que atingiu os 87 milhões, e um aumento de 7,5% nas suas vendas

A Prosegur registou um sólido desempenho financeiro, tendo alcançado um resultado líquido consolidado, de janeiro a setembro de 2026, de 87 milhões de euros, o que representa um aumento de 5,6% em relação aos primeiros nove meses do exercício anterior.

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Por seu lado, o volume de negócios neste período cresceu 7,5%, em comparação com 2025, atingindo vendas totais de 3 946 milhões de euros. O crescimento orgânico situou-se nos 7%, impulsionado principalmente pela evolução da atividade nos Estados Unidos.

Na repartição das vendas por região, a Ibero-América atingiu, neste período, um volume de negócios de 1 858 milhões de euros, um aumento de 8,1% em relação aos primeiros nove meses do exercício anterior. A Europa, por seu lado, registou um crescimento de 3,8%, atingindo 1 561 milhões de euros, enquanto que, nas restantes regiões (RoW), as vendas totalizaram 527 milhões de euros, registando um crescimento de 17,1%.

A dívida financeira líquida atingiu 1 397 milhões de euros e o nível de alavancagem reduziu-se no trimestre para um rácio de dívida financeira líquida sobre o EBITDA de 2,4 vezes. O fluxo de caixa operacional ascendeu a 135 milhões de euros (+11% em relação ao ano anterior).

LINHAS DE NEGÓCIO

A Prosegur Security destacou-se neste período pelo aumento das vendas impulsionado pelo mercado norte-americano e pela Península Ibérica, juntamente com a Colômbia, registando vendas no valor total de 2 137 milhões de euros, o que representa um aumento de 9,8% em relação ao mesmo período do ano anterior e um crescimento orgânico de 8,8% (em relação ao ano anterior). No que diz respeito à rentabilidade, o EBITA cresceu 9% YoY, com uma melhoria sustentada da margem nos trimestres isolados, impulsionada pelo modelo de Segurança Híbrida e pela diversificação geográfica.

A Prosegur Security lançou a Prosegur Technology & Defense, uma nova linha de negócio orientada para a expansão no setor da Defesa com um posicionamento global, tirando partido da sua experiência tecnológica. A sua proposta baseia-se em soluções integradas que combinam inteligência artificial, análise avançada, comunicações seguras, drones, robótica e cibersegurança. Através de capacidades próprias e alianças estratégicas, a empresa procura posicionar-se como um interveniente relevante no setor, oferecendo soluções inovadoras para ambientes operacionais críticos.

A Prosegur Cash, referência internacional em logística de valores e gestão de numerário, registou um volume de negócios de 1 510 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, o que representa um aumento de 1,4% em comparação com o mesmo período de 2025 e um crescimento orgânico total de 2,6%, refletindo a solidez do negócio e o seu bom desempenho nos diversos mercados.

Nos primeiros nove meses de 2026, destaca-se a forte e crescente aceitação dos Produtos de Transformação por parte dos clientes da Prosegur Cash. O seu peso no total das vendas aumentou em comparação com o mesmo período do ano anterior, atingindo 36,2% do total. Melhoria de 9,3% na geração de caixa operacional, impulsionada por uma boa gestão do capital circulante e por uma menor saída de caixa com impostos.

A atividade de alarmes da Prosegur registou um crescimento na sua base de clientes. A empresa ultrapassou a marca de 1 058 000 clientes, o que representa um aumento de 2,2% em relação aos primeiros nove meses do exercício anterior.

Além disso, as vendas registaram um crescimento de 16,3%, atingindo 202 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2026, com um sólido crescimento orgânico de 16,8% (apenas Prosegur Alarms).

Por outro lado, observaram-se melhorias nas receitas médias mensais (ARPU) em ambos os negócios, com um crescimento de 2,7%, no caso da Prosegur Alarms, e de 2,9% no da Movistar Prosegur Alarmas. Além disso, é de salientar que a Movistar Prosegur Alarmas passou a integrar o top 10 mundial das empresas do setor, ultrapassando as 650 000 ligações e triplicando a sua base de clientes em 6 anos.

Além disso, durante este período, a agência S&P Global Ratings reviu em alta a perspetiva da Prosegur, fixando-a em «estável», e reafirmou a sua notação de crédito «BBB/A-2», o que representou um reconhecimento da solidez financeira do Grupo e da consistência do seu desempenho operacional.

Por outro lado, a Prosegur consolidou-se, pelo quarto ano consecutivo, entre as empresas mais fiáveis do mundo em 2026, no ranking elaborado pela revista norte-americana Newsweek e pela plataforma Statista. Foi também novamente incluída na 26.ª posição do ranking das 100 melhores empresas para trabalhar em Espanha, elaborado anualmente pela revista «Actualidad Económica».