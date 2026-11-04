Protestos. Montenegro aposta no tempo e Luís Neves funciona como “para-raios”

Luís Montenegro tem procurado manter-se à distância da contestação provocada pelas manifestações pelo direito à habitação em Lisboa e no Porto, deixando ao ministro da Administração Interna, Luís Neves, a resposta pública à polémica em torno das cargas policiais. Uma estratégia que poderá permitir ao primeiro-ministro limitar o desgaste político provocado pelas sucessivas intervenções da PSP, mas que comporta riscos à medida que a crise se prolonga e as críticas se estendem à própria liderança do Governo, de acordo com os politólogos ouvidos pelo ECO.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Hugo Ferrinho Lopes, professor visitante na Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, identifica nesta postura um mecanismo conhecido na ciência política como a teoria do “para-raios”. “Os líderes tendem a deixar que membros do seu governo absorvam as críticas que, de outro modo, lhes seriam dirigidas, protegendo assim a sua própria imagem”, explica o politólogo ao ECO.

Na gestão da crise das acampadas, acrescenta, existe uma cadeia de transferência de responsabilidades que começa no primeiro-ministro, passa pelo ministro da Administração Interna e termina nas forças de segurança. “O primeiro-ministro mantém-se à distância, o ministro invoca a autonomia técnica da PSP, e a culpa vai descendo a hierarquia: do primeiro-ministro para o ministro e do ministro para a polícia”, descreve.

A estratégia permite, numa primeira fase, que Montenegro evite ficar diretamente associado às decisões operacionais e à controvérsia em torno das cargas policiais. Mas tem um limite: quando as críticas deixam de se concentrar no ministro e passam a visar diretamente o chefe do Governo, a proteção perde eficácia.

“Um para-raios só protege enquanto as críticas não se dirigem diretamente ao líder. Quando a oposição e os próprios manifestantes começam a responsabilizar o primeiro-ministro diretamente, a proteção enfraquece”, adverte Hugo Ferrinho Lopes.

Um para-raios só protege enquanto as críticas não se dirigem diretamente ao líder. Quando a oposição e os próprios manifestantes começam a responsabilizar o primeiro-ministro diretamente, a proteção enfraquece. Hugo Ferreirinho Lopes

Nessa circunstância, considera, o silêncio de quem está no topo do Executivo deixa de ser apenas uma opção de comunicação e passa a ser entendido como uma posição política. Ou seja, ao manter Luís Neves na linha da frente, Montenegro pode ganhar distância relativamente à crise, mas não consegue evitar indefinidamente a responsabilidade política pelas decisões do seu Governo.

A leitura é partilhada por André Azevedo Alves, professor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, que considera que o primeiro-ministro está, de facto, a utilizar o titular da Administração Interna como escudo político para tentar preservar a própria imagem. “Como aliás tem feito noutras crises (veja-se por exemplo os casos da Saúde e da Educação) em que opta por desgastar politicamente os seus ministros para tentar preservar a sua própria imagem”, afirma ao ECO.

O politólogo entende que Montenegro tem seguido o seu padrão habitual de procurar resguardar-se dos temas mais problemáticos, “deixando a resposta pública a temas problemáticos para os seus ministros”. No caso das manifestações pela habitação, essa opção tornou-se particularmente visível porque Luís Neves assumiu sucessivamente a defesa das operações policiais, ao mesmo tempo que as suas próprias declarações foram acrescentando dificuldades à posição do Executivo.

Para André Azevedo Alves, as intervenções públicas do ministro foram “imprudentes”, agravaram a situação e colocaram o Governo numa posição em que pode acabar por ser desautorizado.

Para André Azevedo Alves, as intervenções públicas do ministro foram “imprudentes”, agravaram a situação e colocaram o Governo numa posição em que pode acabar por ser desautorizado. O professor da Universidade Católica considera mesmo que Luís Neves deveria ter sido substituído antes desta crise, entendendo que a sua atuação veio confirmar que não tem perfil para o cargo.

Manter Neves é um “paliativo político arriscado”

Também Sílvia Mangerona, politóloga, investigadora e professora universitária, identifica custos políticos na decisão de Montenegro de manter Luís Neves no Executivo. Embora não desenvolva diretamente a teoria do “para-raios”, considera que a permanência de um ministro fragilizado pode ser utilizada como forma de desviar a atenção de outros problemas que afetam o Governo.

A investigadora chama a atenção para o facto de o Executivo ter várias pastas ministeriais sob pressão, nomeadamente a Saúde e a Educação, a que se junta uma conjuntura internacional desfavorável. Nesse contexto, o primeiro-ministro poderá estar a prolongar a permanência de Luís Neves para evitar que a atenção pública se concentre nos restantes problemas governativos.

“Em teoria, um ministro cujo comportamento ético é colocado em causa deve ser afastado para que as dúvidas não contaminem o restante Executivo, nem a credibilidade da escolha do primeiro-ministro”, afirma ao ECO.

Mas, perante a pressão sobre várias áreas governativas, Montenegro pode optar por manter um ministro fragilizado para “atenuar a atenção dos restantes em crise”. Uma solução que, na avaliação de Sílvia Mangerona, não resolve o problema e pode mesmo agravá-lo: “É um paliativo político arriscado”.

A politóloga considera que Luís Neves está em “modo sobrevivência” e tem uma avaliação negativa da gestão desta crise, sobretudo ao nível da comunicação, que classifica como “desastrosa, intermitente e contraditória”. Por isso, entende que o ministro poderá ser o primeiro da lista de uma eventual remodelação governamental.

Montenegro pode optar por manter um ministro fragilizado para “atenuar a atenção dos restantes em crise”, segundo Sílvia Mangerona. Uma solução que, na avaliação da politóloga, não resolve o problema e pode mesmo agravá-lo: “É um paliativo político arriscado”.

A gestão da crise está, aliás, longe de reunir consenso dentro do próprio Governo e do PSD. Apesar de Hugo Soares, líder parlamentar social-democrata, ter elogiado o ministro e defendido a interpretação mais restritiva da decisão judicial sobre a instalação de tendas no Rossio, há responsáveis do Executivo que consideram que Luís Neves está a arrastar o Governo para situações cada vez mais delicadas.

Apesar das críticas e do desgaste provocado pelas sucessivas operações policiais, Hugo Ferrinho Lopes considera que o primeiro-ministro poderá estar a apostar no tempo, esperando que a controvérsia em torno do ministro e as manifestações percam intensidade antes de a pressão sobre o Governo se tornar insustentável.

“Talvez o primeiro-ministro esteja a fazer uma aposta no tempo, esperando que os escândalos relacionados com Luís Neves e o protesto percam força antes de a pressão se tornar insustentável. É uma aposta racional, mas muito arriscada”, afirma.

A manutenção da confiança política em Luís Neves é, para o politólogo, uma decisão que cabe exclusivamente a Montenegro. Mas deixa uma questão sobre os custos dessa opção: “Enquanto Luís mantiver a confiança política do primeiro-ministro, o ministro continua. A verdadeira questão é quanto custa ao Governo mantê-la…”.

O desgaste pode, entretanto, ultrapassar a própria polémica em torno da atuação policial e atingir a relação entre o primeiro-ministro e o Presidente da República. Hugo Ferrinho Lopes considera que a relação entre Belém e São Bento já conheceu outros momentos de tensão, incluindo em torno do próprio ministro da Administração Interna, pelo que a atual crise representa “o segundo assalto da mesma luta, com o mesmo ministro no centro”.

António José Seguro foi eleito com uma votação expressiva e prometeu uma Presidência mais interventiva, lembra o politólogo, considerando que seria “surpreendente” que esse perfil não acabasse por colidir com um Governo minoritário e sob pressão.

Para Montenegro, o desafio passa, assim, por impedir que a crise da Administração Interna se transforme numa contestação mais abrangente à autoridade do Governo. Mas, como alerta Hugo Ferrinho Lopes, a estratégia de deixar o ministro absorver as críticas tem um limite: quando a responsabilidade política chega diretamente ao primeiro-ministro, a distância deixa de ser suficiente para o proteger.