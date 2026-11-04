Quem sobe, quem desce e quem lidera na reputação, segundo o ranking Merco

A analise da Merco volta a dar o primeiro lugar ao Grupo Nabeiro e a Rui Miguel Nabeiro. CGD e CUF entram no top 10. A EDP tem a melhor equipa de comunicação, segundo os jornalistas.

O Grupo Nabeiro (Delta Cafés) e o seu líder, Rui Miguel Nabeiro, voltam a ser a empresa e o líder com melhor reputação em Portugal, segundo o Merco Empresas e Líderes 2026. É o sexto ano consecutivo em que ambos ocupam o primeiro lugar. Abaixo deles há mudanças, com duas novas entradas em cada um dos top 10.

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No ranking de empresas, a Sonae mantém o segundo lugar. O Mercadona sobe quatro posições e ocupa o terceiro lugar, que em 2025 era da Ikea. Seguem-se a CGD, que entra no top 10 vinda da 11ª posição, e a EDP, que se mantém em quinto.

A CUF é a outra entrada no top 10. Sobe 13 lugares e ocupa agora a oitava posição. A Ikea e o Lidl saem da tabela dos dez primeiros e caem, respetivamente, para 12º e 16º lugar. No top 10 estão três empresas de distribuição generalista (Mercadona, Jerónimo Martins e Continente) e duas de energia (EDP e Galp).

Em termos gerais, no top 100, verificaram-se 14 novas entradas no ranking e 16 subidas superiores a dez posições, segundo o ranking completo. As mais significativas são a da L’Oreal de 38 lugares para 19º, e a da Endesa, de 32 lugares para 41º, e ainda a entrada direta da Vista Alegre para a 36ª posição.

Na análise por setores de atividade, em oito setores, o líder ultrapassou o de 2025 . O Grupo Salvador Caetano ultrapassa a BMW, nos automóveis. Já a Fnac ultrapassa a Worten na Distribuição especializada. O Mercadona supera a Jerónimo Martins (Distribuição generalista), a L’Oréal passa a Renova (Drogaria e perfumaria) e a Samsung passa para primeiro em Eletrónica de consumo. A The Navigator Company supera a Corticeira Amorim (Indústria) e as Tintas Cin surgem no ranking e ultrapassam a Cimpor (Materiais de construção). Nas telecomunicações, a Meo ultrapassa a Vodafone.

Lideram ainda os seus setores a Vieira de Almeida Advogados (advocacia), o Grupo Nabeiro (alimentação), a Deloitte (auditoria e consultoria), a Caixa Geral de Depósitos (banca), o Super Bock Group (bebidas), a Solinca (desporto e lazer), a Ikea (distribuição e equipamento para o lar), a Adidas (distribuição moda), a EDP (energia e utilities), a Bial (farmacêutico) e a Sociedade Ponto Verde (gestão, valorização e tratamento de resíduos).

A estes juntam-se também a Sonae (holding empresarial), o Pestana Hotel Group (hotelaria e turismo), a Microsoft (informática e software), a Mota-Engil (infraestruturas e construção), o Essilor Group (materiais médicos), a RTP (meios de comunicação), a CUF (saúde), a Ageas (seguros), a Google (serviços de internet), Universidade Nova (formação), a Mastercard (serviços financeiros), a Siemens (tecnológico/industrial) , os CTT (transporte de mercadorias e logística) e a TAP (transporte de passageiros).

O ranking de empresas com as melhores equipas de comunicação (segundo os jornalistas) sofre várias alterações. A EDP entra diretamente para o primeiro lugar. A anterior líder, a Vodafone, cai para a quinta posição. A Nos e o Super Bock Group, que ocupavam as segundas e terceiras posições, saem do ranking e são substituídos pela Sonae — que sobe duas posições — e pelo Grupo Nabeiro (Delta Cafés) — com entrada direta. Na quarta posição surge a Caixa Geral de Depósitos. O Continente desaparece do ranking.

Rui Miguel Nabeiro no primeiro lugar pelo sexto ano consecutivo

Entre os líderes, destaca-se Rui Miguel Nabeiro (Delta Cafés), seguido de uma troca de posições entre Paulo Macedo (Caixa Geral de Depósitos) e Cláudia Azevedo (Sonae), que passam a ocupar o segundo e o terceiro lugar. Pedro Soares dos Santos (Jerónimo Martins) sobe a quarto e Miguel Stilwell d’Andrade (EDP) a quinto.

Entram no top 10 Paulo Pereira da Silva (Renova), que sobe 18 posições para o nono lugar, e António Portela (Bial), que passa do 18.º para o 10.º lugar. Saem Paulo Azevedo (Sonae), que cai para 12.º, e Francisco Pedro Balsemão (Impresa), que cai para 14.º.

Analisando o ranking completo, a edição de 2026 do Merco Líderes de Portugal assinala 16 novas entradas no Top 100 e 18 subidas na tabela superiores a dez posições, sendo a mais expressiva a da líder da Parfois, Manuela Medeiros, que subiu 47 posições para ocupar o 36º lugar e João Vieira de Almeida, da Vieira de Almeida Advogados, que subiu 36 lugares, para 42º do ranking.

Metodologia

O Merco Empresas Portugal 2026 é o resultado de uma análise de 4.704 pesquisas e 18 fontes de informação. Os inquéritos realizados para a 7.ª edição do Merco Empresas Portugal, decorreram entre junho e outubro deste ano. Participaram neste estudo 379 diretores de grandes empresas, 22 analistas financeiros, 30 jornalistas de informação económica e sociedade, 33 professores universitários da área empresarial, 33 responsáveis de ONG, 32 de sindicatos, 20 de associações de consumidores, 25 membros de administração pública, 27 social media managers, 1.074 estudantes universitários (Merco Talento Universitário) e 3.000 cidadãos (Merco Sociedade). Paralelamente a estas avaliações, foi também realizada uma análise digital das empresas (Merco Digital), que examinou 415.198 menções, em colaboração com a Nethodology, e um benchmarking de 29 indicadores objetivos das empresas.

A 7.ª edição do Merco Líderes Portugal, contou com a participação de 379 diretores de grandes empresas, 22 analistas financeiros, 30 jornalistas de informação económica, 33 professores universitários da área empresarial e 36 especialistas em comunicação. Paralelamente a estas avaliações, foi também realizada uma análise digital dos líderes (Merco Digital), que examinou 63.738 menções, em colaboração com a Nethodology, e um benchmarking de 29 indicadores objetivos das empresas.