Renováveis em alta, juros das obrigações recuam. Como os mercados estão a reagir à vitória democrata

A conquista do Congresso dos EUA pelo Partido Democrata está a ser recebida em tons de verde nos mercados acionista e obrigacionista. Nas ações, o destaque vai para as energias limpas, que poderão beneficiar de uma política mas favorável. Em Lisboa, a EDP Renováveis EDPR 5,06% sobe mais de 4%.

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As bolsas europeias seguem esta manhã em alta, com o PSI em destaque ao somar 2,24%. A subir estão também as praças de Frankfurt, Paris ou Madrid. O pan-europeu Stoxx600 ganha 1%.

Neste sentimento positivo há um setor que se destaca: as energias renováveis, já que a vitória democrata poderá traduzir-se numa política mais favorável para a indústria, depois de Donald Trump ter cortado apoios e dado prioridade aos combustíveis fósseis.

“As energias limpas são potenciais beneficiários relativos, em particular as redes elétricas, as baterias e as infraestruturas de carregamento, onde o financiamento já existente poderá beneficiar de maior proteção, apesar de os elevados custos de financiamento continuarem a representar um obstáculo”, observa Mathieu Racheter, head of equity strategy research da Julius Baer

A EDP Renováveis segue a valorizar 4,14%, acompanhando a tendência de outras empresas do setor como as dinamarquesas Vestas e Orsted, as alemãs Nordez e SMA Solar e a francesa Voltalia, que já estiveram a subir entre 5% e 7%.

Em forte alta na Europa está também o setor da banca, que avança mais de 3%, no dia em que a estimativa rápida da inflação na Zona Euro em outubro acelerou para 4%, pressionando uma subida dos juros.

Para já, as taxas de rentabilidade das obrigações de dívida soberana na Europa estão a cair ligeiramente, refletindo a subida da respetiva cotação. A yield dos títulos a 10 anos da Alemanha recua dois pontos base para 3,31% e a da França cinco pontos base para 4,89%.

A Europa segue o comportamento das Treasuries americanas, que registam um recuo de cinco pontos base para 4,91%, com os investidores a incorporarem a probabilidade de os democratas conterem o aumento da despesa federal, já que o Congresso tem de aprovar o aumento do teto do endividamento e novos programas orçamentais.

A possibilidade de um impasse em Washington, com um Congresso democrata e um Presidente republicano, e de um aperto na regulação sobre a inteligência artificial, levaram inicialmente a uma desvalorização dos contratos futuros sobre os principais índices de ações americanos.

O sentimento acabou por mudar. Os contratos futuros do índice Dow Jones sobem 1% e os do S&P 500 avançam 0,61%. Os contratos do Nasdaq valorizam 0,47%.

O dólar está esta terça-feira a perder força. O euro ganha 0,62% para os 1,126 dólares e a libra avança 0,58% para os 1,349 dólares.

Também a recuar ligeiramente está o petróleo, enquanto o mercado aguarda negociações nas guerras da Ucrânia e Irão. O Brent, que serve de referência para a Europa, desce 0,8% para os 102,8 dólares por barril. Nos EUA, o WTI cede 0,34% para 95,75 dólares.