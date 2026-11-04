Reunião da Câmara de Lisboa tem “acampada” na agenda. Oposição vai pressionar Moedas

A reunião da Câmara de Lisboa nesta quarta-feira promete um clima tenso entre oposição e Executivo, com os primeiros a usarem palavras fortes contra a posição de Carlos Moedas face à “acampada”, enquanto o presidente da autarquia entrega à associação de comerciantes a decisão de realização, ou não, de um evento de Natal já tradicional na Praça do Rossio, precisamente o local de eleição dos que se manifestam pelo direito à habitação. Entre eles, a cidadã Renata Cambra, que obteve autorização judicial para montar uma tenda precisamente no Rossio durante a noite, até à aprovação do Orçamento do Estado para 2027.

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Entre os pontos a abordar na reunião desta quarta-feira está a recomendação do Bloco de Esquerda para que seja cumprida a Lei e na qual se defende que a responsabilidade pela aprovação do mercado de Natal compete à autarquia e que “a realização de uma iniciativa comercial temporária não pode conduzir automaticamente à supressão ou deslocalização para um local periférico de uma manifestação que exerce direitos fundamentais, impondo-se ao Município o dever de procurar uma solução proporcionada que preserve a presença, visibilidade e eficácia comunicativa do protesto no Rossio“.

Vamos ter que tomar alguma decisão, uma vez que não é manifestamente possível ter uma feira de Natal e ao mesmo tempo uma manifestação. A decisão da juíza era tentar compatibilizar, mas parece-me muito difícil. Carlos Moedas Presidente da Câmara de Lisboa

As reações ouvidas pelo ECO/Local Online variam entre críticas vívidas a Carlos Moedas e um tom ácido contra as manifestações.

“Se quer o Governo, quer a Câmara Municipal de Lisboa, tivessem atuado antes e acalmado os ânimos em vez de atiçado, hoje não estaríamos aqui”, defende Alexandra Leitão, a candidata a presidente da autarquia há um ano e atual líder da oposição.

Se quer o Governo, quer a Câmara Municipal de Lisboa, tivessem atuado antes e acalmado os ânimos em vez de atiçado, hoje não estaríamos aqui. Vereadora do PS na Câmara de Lisboa

Já Bruno Mascarenhas, vereador do Chega na autarquia, distribui críticas tanto aos manifestantes quanto aos dois principais partidos na autarquia. “Acho inenarrável o que se está a passar. Ceder nesta matéria demonstra fraqueza e permissividade. Uma tenda manhosa no Rossio é um atentado a tudo aquilo em que acreditamos: ordem, respeito pelo património e pela história da cidade”, diz.

A origem das acusações não conhece fronteiras políticas. No Bloco de Esquerda, Ricardo Moreira considera que “aquilo que a Câmara deve fazer é articular os vários pedidos sobre o espaço público”, em relação à decisão judicial que permite a montagem de uma tenda e que, em caso de incompatibilidade com a feira de Natal, determina a disponibilização de um espaço numa “localização alternativa próxima ou contígua, apta a preservar a visibilidade, eficácia comunicativa e significado simbólico do protesto”.

A verdade é que a Câmara propôs três alternativas de localização para a manifestação, mas nenhuma foi aceite. Uma delas, para um espaço efetivamente contíguo, a Praça dos Restauradores, e outras mais afastadas: Martim Moniz e Largo de São Domingos. Isto mesmo foi confirmado pela cidadã Renata Cambra, em declarações à Lusa, e pelo município, num comunicado em que informava ter reunido com a associação de comerciantes e com a cidadã a quem a Justiça reconheceu o direito a montar uma tenda no Rossio.

“A nossa posição foi clara e corresponde à decisão tomada ontem (segunda-feira) em Assembleia Popular. A acampada não vai sair do Rossio”, assegura a organização da designada “acampada” de Lisboa, que diz ter proposto que o mercado de Natal se desloque para outro local. Na nota enviada à Lusa asseguram: “não queremos prejudicar os pequenos comerciantes locais, que fazemos questão de apoiar. O que recusamos é que os interesses comerciais se sobreponham ao direito à manifestação e à ocupação coletiva do espaço público”

Do lado do município, o comunicado enviado às redações indica que “a autarquia procurou responder às preocupações apresentadas e dar sequência da decisão do Tribunal Administrativo, em que é referido que, caso não seja possível outra solução, a Câmara Municipal de Lisboa teria que oferecer uma alternativa de espaço para o protesto”.

Ainda antes de estas notas serem conhecidas, Alexandra Leitão, instada a dizer como resolveria a situação, explicou ao ECO/Local Online que “como presidente da Câmara Municipal de Lisboa, o que já teria feito era falado com os manifestantes, e agora, com a decisão, promover uma reunião entre promotores da manifestação e representantes dos comerciantes para chegar a um possível acordo e/ou solução que respeitasse a sentença e os direitos envolvidos”.

Bruno Mascarenhas acusa “a esquerda e Carlos Moedas” de serem “os verdadeiros responsáveis pela crise da habitação. Estes promoveram a entrada de centenas de milhar de imigrantes no País e na cidade, que por sua vez inflacionaram o mercado de arrendamento. São cínicos e hipócritas e agora choram lágrimas de crocodilo”.

À esquerda, o Livre apontou, em comunicado, o foco para o sucedido na reunião da Assembleia Municipal desta terça-feira, salientando que “votou contra o voto de saudação à atuação da PSP e da Polícia Municipal, proposto pelo PSD. Distinguiu a atuação dos agentes das orientações que receberam, contestou a apresentação da operação como uma ação conjunta e lembrou que o direito de quem se manifesta não termina às 00h30″.

Já do PCP, não foi possível obter uma posição acerca deste diferendo.

Do lado do Executivo, para lá do comunicado enviado durante a tarde à imprensa (em que não esclarece o que fará perante a recusa dos manifestantes e a falta de anuência dos comerciantes para escolherem um sítio que não o Rossio), a reação adicional é a remissão para as declarações do presidente da autarquia nesta segunda-feira. Nas respostas à imprensa, Moedas entregou a decisão sobre a realização da feira de Natal à associação da Baixa Pombalina, a quem atribui a responsabilidade pela realização do evento. “Eles terão que tomar uma decisão”.

Considerando que “as decisões do tribunal são para cumprir, são para respeitar”, Moedas assegurou, aos jornalistas: “é isso que farei como presidente”.

Já no comunicado enviado às redações, o Executivo realça, a propósito da manifestação e do evento natalício, que “a Câmara Municipal de Lisboa reconhece a importância das duas iniciativas e considera fundamental encontrar soluções que conciliem os diferentes interesses, respeitando o trabalho e a atividade dos comerciantes e a dinâmica da cidade durante a época natalícia, e também as condições para que os manifestantes mantenham o seu protesto sobre o tema da habitação”.

As palavras de Carlos Moedas mostram-no cético em relação ao avanço da feira: