Seguro “muito satisfeito” com “janela de oportunidade” entre Governo e partidos

O Presidente da República, António José Seguro, mostrou-se esta quarta-feira “muito satisfeito” com a abertura manifestada pelo Governo e pelos partidos políticos para dialogarem sobre a crise na habitação, considerando que existe uma “janela de oportunidade” que deve ser aproveitada para encontrar soluções.

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“Fico muito satisfeito e saúdo esta iniciativa do Governo e a disponibilidade dos partidos políticos para que se entendam”, afirmou o Chefe de Estado aos jornalistas, em Madrid, à margem da 30.ª Cimeira Ibero-Americana. Seguro reagia ao anúncio feito na terça-feira pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, de que vai reunir-se com os líderes do Chega e do PS para apresentar as propostas do Governo para o setor da habitação e discutir possíveis entendimentos.

Para o chefe de Estado, esta abertura ao diálogo representa uma oportunidade que “tem de ser agarrada”, para que o “Governo e os partidos políticos se entendam e contribuam com soluções para resolver os problemas concretos das pessoas, designadamente em matéria de habitação”.

“O que as pessoas esperam da política é que haja resultados concretos que melhorem a sua vida”, sublinhou, apontando as dificuldades enfrentadas por diferentes grupos da população. “São os jovens que tardiamente saem de casa dos pais, são as famílias que contam o dinheiro para chegar até ao final do mês, são estudantes que têm dificuldades quando estão deslocados noutras universidades para estudar, são pessoas que não conseguem comprar ou arrendar uma casa”, enumerou.

Questionado sobre se esta abertura ao diálogo constitui uma vitória do Presidente da República, Seguro afastou essa interpretação. O Chefe de Estado disse estar de “consciência tranquila” quanto à forma como tem exercido o seu papel institucional, em resposta às críticas sobre o silêncio que manteve desde o início da crise na habitação.