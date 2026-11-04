Sovos reforça plataforma que ajuda empresas a antecipar discrepâncias fiscais

A Sovos reforçou a Sovos Intelligence, a plataforma de inteligência em conformidade fiscal impulsionada por inteligência artificial (Sovi AI), com novas capacidades de reconciliação e análise de dados fiscais, permitindo às empresas cruzar informação proveniente de diferentes sistemas, identificar discrepâncias e atuar antes de potenciais inconsistências serem sinalizadas pelas autoridades tributárias.

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“A conformidade fiscal deixou de ser apenas uma obrigação de reporte e passou a exigir capacidade de antecipação. As autoridades analisam cada vez mais informação e fazem-no com maior rapidez. O Sovos Intelligence ajuda as empresas a acompanhar essa evolução, ao dar visibilidade sobre os seus dados, identificar inconsistências e permitir uma atuação mais atempada”, afirma Rui Fontoura, Managing Director da Sovos Europa, citado num comunicado divulgado esta quarta-feira.

A empresa especializada em soluções de faturação eletrónica e conformidade fiscal disponibiliza esta solução a nível global, incluindo em Portugal, num contexto de crescente digitalização e cruzamento de informação fiscal.

“A solução agrega informação transacional, declarativa e de auditoria e permite reconciliar dados provenientes de faturação eletrónica, declarações de IVA e SAF-T. O objetivo é criar uma visão integrada da informação fiscal e reduzir a dependência de processos manuais de comparação entre diferentes sistemas“, indica a Sovos.

De acordo com a empresa, “ao automatizar parte do trabalho de reconciliação e identificar discrepâncias mais cedo, a solução reduz o esforço manual das equipas e ajuda a limitar o risco de divergências, pedidos de esclarecimento ou coimas”, ao mesmo tempo que a “análise integrada dos dados pode dar às empresas informação útil para decisões com impacto no fluxo de caixa e nas margens”.

A empresa reforça agora esta ferramenta para detetar divergências fiscais em tempo real depois de a ter apresentado no início deste ano. A solução, designada Mirror Visibility, analisa os dados financeiros em tempo real e permite às empresas comparar a sua informação com a que recebem da Autoridade Tributária ou da autoridade fiscal do seu país, de forma a responder mais rapidamente em caso de divergência.

O tema ganhou especial relevância este ano, nomeadamente em França, onde a faturação eletrónica se tornou obrigatória a partir de setembro, aumentando a exigência de consistência e rastreabilidade da informação reportada às autoridades. Em Portugal, o Governo voltou a adiar esta obrigatoriedade. As faturas em PDF vão continuar a ser aceites até ao final de 2027.