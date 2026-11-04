SRS Legal assessora Grupo Presto na compra da Segmon
A equipa envolvida na operação foi liderada pela sócia responsável pelo departamento de Corporate & Finance Alexandra Valente e pela associada Clara Andrade Coelho.
A SRS Legal assessorou o Grupo Presto na aquisição da Segmon, empresa portuguesa especializada em soluções de proteção contra incêndios.
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“Esta transação permite ao Grupo Presto estabelecer uma plataforma para o desenvolvimento da sua atividade em Portugal, dando continuidade ao percurso de expansão na Europa”, refere a firma em comunicado.
A equipa envolvida na operação foi liderada pela sócia responsável pelo departamento de Corporate & Finance Alexandra Valente e pela associada Clara Andrade Coelho.
“Esta operação representa um passo importante na expansão internacional do Grupo Presto e demonstra o potencial das empresas portuguesas especializadas para integrar grupos internacionais”, afirma Alexandra Valente.
Fundado na Suécia, em 1959, o Grupo Presto atua nas áreas da proteção contra incêndios e formação em segurança, desenvolvendo a sua atividade em vários mercados europeus. Já a Segmon presta serviços de conceção, instalação e manutenção de sistemas de proteção contra incêndios e foi constituída em Coimbra, em 2006.
Na sequência da aquisição, a Segmon manterá a sua marca e atual equipa de gestão, passando a integrar a estrutura internacional do Grupo Presto.
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