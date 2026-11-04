Telecomunicações não remuneram o capital investido desde 2020

Um estudo encomendado pela Apritel à EY-Parthenon expõe “uma pressão estrutural sobre a rentabilidade do negócio” de telecomunicações em Portugal, num contexto em que o regulador do setor está a decidir as condições em que renova boa parte do espetro detido pelas principais operadoras, Meo, Nos e Vodafone. A principal conclusão é que o setor “não remunera o custo de capital desde 2020”, um sinal de que os investidores poderiam gerar retornos mais elevados alocando o capital a outro tipo de investimentos.

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“Se não há rentabilidade, não há crescimento, e o investimento foge para outros setores onde há essa rentabilidade”, alertou o presidente da Apritel, António Coimbra, numa apresentação no Museu das Comunicações, em Lisboa. “A sustentabilidade económica do setor está em risco. Essa sustentabilidade é o que leva ao investimento e ao desenvolvimento das infraestruturas necessárias para esta realidade que estamos a viver”, explicou o antigo CEO da Vodafone.

A EY analisou a informação financeira de seis associados da Apritel (Meo, Nos, Vodafone, Oni, Colt e Ar Telecom) e concluiu que, apesar de o consumo de dados ter aumentato “cerca de 12 vezes” na década entre 2015 e 2025, de 1,6 para 19,2 PB (petabytes), a receita nominal cresceu “apenas 5,9%, de 4,28 mil milhões para 4,5 mil milhões de euros, enquanto a margem operacional recuou 8,9 pontos percentuais, de 14,4 para 5,5%, permanecendo abaixo dos níveis pré-pandemia”.

Este quadro é o reflexo do “desafasamento entre o crescimento do tráfego e a capacidade de gerar receita e rentabilidade”, afirma a associação, num comunicado.

“Não está em causa se estamos numa boa ou má situação. Estamos numa boa situação. Mas precisamos de condições para aumentar ainda mais o investimento”, enquadrou António Coimbra, indicando que até 2019 o retorno estava acima do custo de capital até 2019. Nos anos até à Covid-19, “investiu-se bastante”, recordou o histórico gestor.

O estudo surge num momento em que o prazo de uma parte significativa das licenças da Meo, Nos e Vodafone termina no princípio do próximo ano. A Anacom está a propor a renovação do espetro por períodos que vão até 2033 e 2042, consoante as faixas do espetro, levando a Apritel e as próprias operadoras a endurecerem o discurso, falando de mais uma ameaça à sustentabilidade económica das telecomunicações.

Já a Autoridade da Concorrência recomendou ao regulador das comunicações, em outubro, a disponibilização deste espetro “através de procedimentos competitivos”, enquanto a Digi, que não pertence à Apritel, pretende que a Anacom realize “um leilão com limites por empresa”. A operadora, que entrou em Portugal no final de 2024, ameaçou também sair de Portugal se não tiver “os recursos apropriados” e a “legislação certa” para poder competir.

Na apresentação, o presidente da Apritel defendeu a renovação das licenças sem prazo, ou por um prazo mais longo, de 40 anos, considerando que a proposta de renovação da Anacom é “altamente penalizadora”. “Estive vários anos como CEO e sei como seria difícil apresentar um plano de investimento ao meu acionista sem explicar o que iria acontecer às licenças”, afirmou. António Coimbra defendeu também que o espetro não tenha uma “dimensão arrecadatória” de receita para o Estado, admitindo que o Governo já sinalizou que não será assim.

(Notícia em atualização)