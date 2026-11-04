Terrenos do antigo Estádio do Salgueiros no Porto serão para habitação

O ministro da Habitação revelou esta quarta-feira que mandatou a administração da Metro do Porto, detentora dos terrenos do antigo Estádio do Salgueiros, a dialogar com a Câmara do Porto de modo a colocar aquele terreno “ao serviço da habitação”.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“Aquele terreno tem estado expectante. E, portanto, eu mandatei o presidente do conselho de administração da Metro do Porto [Emídio Gomes] para iniciar, desde já, diálogo com a Câmara do Porto para perceber como é que podemos potenciar, do ponto de vista urbanístico, aquele terreno para o pôr ao serviço da habitação”, explicou esta quarta-feira Miguel Pinto Luz.

O ministro da Habitação, que falava aos jornalistas à margem da assinatura de vários protocolos com a Câmara do Porto, explicou que o presidente da autarquia, Pedro Duarte, “manifestou esse interesse” e que, por isso, decidiu anunciar “que esse processo se vai iniciar”.

“Pormenores? Só depois de esse processo iniciar”, acrescentou, garantindo que a indicação dada é a de que os terrenos em Paranhos sejam alocados à habitação.

A 7 de setembro, a Metro do Porto começou a demolir os edifícios que restavam do antigo Estádio Vidal Pinheiro, antiga ‘casa’ do Salgueiros, bem como parte da bancada nascente, como constatou a Lusa no local.

Questionada à data pela Lusa, a Metro do Porto não quis revelar quais os destinos para aquele terreno.

Em maio, a empresa lançou um concurso público para os trabalhos de demolição pelo valor de 100 mil euros.

“Constituem o âmbito desta empreitada os trabalhos de demolição das bancadas e edifícios do antigo Estádio do Salgueiros, incluindo remoção dos resíduos e contentores, bem como a limpeza e desmatação do espaço”, pode ler-se no procedimento, consultado à data pela Lusa.

Segundo a descrição da intervenção, “pretende-se fazer a demolição total dos edifícios existentes, com exceção das fundações subterrâneas e lajes de pavimento do piso térreo“, e “os ladrilhos ou acabamentos coloridos dos pavimentos devem ser removidos, de forma a deixar apenas betão à vista em toda a zona intervencionada”.

“Os contentores ou pré-fabricados existentes junto aos edifícios devem ser removidos e transportados a destino licenciado”, referem também os documentos.

Quanto à bancada nascente “deve ser demolida apenas a parte superior da bancada, ou seja, a porção da mesma que se encontra acima da cota do terreno natural”, pois “os degraus inferiores, apoiados diretamente no terreno, devem permanecer, funcionando como estrutura de contenção das terras“, acrescentam.

“Além dos edifícios adjacentes à bancada existe ainda um edifício no lado oposto (no topo poente do terreno) que deve também ser demolido”, salientam ainda os documentos.

Já em torno do campo de jogos existente lê-se que “devem ser removidas as redes de vedação e respetivos prumos, bem como o muro com altura aproximada de um metro que o delimita do lado sul”.

O Salgueiros está sem recinto próprio desde que o Estádio Engenheiro Vidal Pinheiro, em Paranhos, no Porto, onde jogava como anfitrião desde 1932 e nas suas 24 participações na divisão principal, foi demolido em 2006 para dar lugar a uma estação de metro.

Os terrenos são atualmente propriedade da Metro do Porto.