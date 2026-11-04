Trabalhadores do Montepio também vão ter aumentos de 3% este ano

Depois do acordo com a Associação Portuguesa de Bancos e Crédito Agrícola, os sindicatos anunciaram esta quarta-feira um entendimento com o Banco Montepio para aumentos salariais de 3% para 2026, com efeitos retroativos.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Os sindicados bancários falam em “semanas de negociações exigentes e de posições difíceis de aproximar”, mas foi possível chegar a um acordo de atualização de 3% que abrange não só as tabelas salariais mas também das pensões de reforma e das restantes cláusulas de expressão pecuniária abrangidas pelo acordo.

E assim sendo, “estão canceladas a manifestação e a greve agendadas para o Montepio”, lê-se no comunicado conjunto Mais Sindicato, Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB), Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Banca, Seguros e Tecnologias (SBC) e Sindicato dos Trabalhadores do Setor Financeiro de Portugal (SBN).

Este era um desfecho de alguma forma esperado depois do acordo celebrado na semana passada no âmbito do Acordo Coletivo de Trabalho do setor bancário, que abrange Novobanco, Santander, BPI e outras instituições, e do Crédito Agrícola. Falta agora saber se também haverá um acordo com o BCP.

É expectável que com o processamento do salário de novembro os trabalhadores recebam já este mês a atualização de 3% com efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2026.

“O apoio generalizado dos bancários, no ativo e reformados, quanto às manifestações e greve programadas foi fundamental para o acordo que agora foi alcançado”, salientam os sindicatos.