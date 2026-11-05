A crescente complexidade regulamentar do mercado de arrendamento está a impulsionar a digitalização entre gestores e proprietários em Espanha, segundo a homming

A homming, plataforma proptech especializada em gestão imobiliária que gere quase 100 000 unidades de arrendamento em Espanha, destacou a importância de digitalizar e automatizar os processos para reduzir erros, poupar tempo e facilitar a adaptação à legislação.

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A plataforma indicou que as contínuas alterações normativas estão a tornar cada vez mais complexa a gestão do arrendamento em Espanha. As alterações nos critérios de atualização das rendas, as prorrogações extraordinárias dos contratos e as novas exigências administrativas obrigam os proprietários e os gestores a rever constantemente os seus procedimentos.

Entre as novidades regulamentares que afetam o setor, citou a introdução do Índice de Referência para a Atualização dos Arrendamentos de Habitação (IRAV), aplicável à atualização anual dos rendimentos dos contratos de habitação sujeitos a este índice, e os requisitos do VeriFactu, relacionados com os sistemas informáticos de faturação e cujo calendário de implementação sofreu vários adiamentos. «Este cenário exige que os profissionais do setor imobiliário prestem especial atenção à atualização dos rendimentos, ao acompanhamento dos prazos contratuais e à documentação das suas operações», salientou.

«Um gestor que trabalha com processos manuais tem de rever e adaptar os seus procedimentos sempre que a regulamentação muda. Isso leva tempo, aumenta o risco de cometer erros e pode acabar por gerar incidentes ou até mesmo sanções. A tecnologia não elimina a complexidade regulamentar, mas torna muito mais fácil adaptar-se a ela», explicou Jorge Montero, CEO e cofundador da homming.

A automatização revela-se especialmente útil na gestão financeira de imóveis, onde tarefas como a reconciliação de cobranças, o acompanhamento de pagamentos ou a deteção de possíveis discrepâncias exigem tempo e atenção. Para as simplificar, a homming dispõe de um sistema de reconciliação bancária que cruza os movimentos bancários com as receitas, despesas e liquidações registadas na plataforma. Quando os montantes coincidem, propõe a sua reconciliação automática e, quando deteta diferenças, alerta o gestor para que as reveja.

A plataforma liga-se diretamente a mais de 25 instituições bancárias, entre as quais o BBVA, o Santander, o CaixaBank, o ING e o Revolut, e importa os movimentos até três vezes por dia, evitando o descarregamento manual de extratos. Permite também gerir pagamentos fraccionados ou receitas superiores aos montantes previstos, facilitando a deteção de possíveis discrepâncias. «A automatização permite identificar erros que, quando se trabalha manualmente, podem passar despercebidos. E na gestão imobiliária, detetar uma incidência atempadamente pode evitar muitos problemas mais tarde», acrescentou Montero.

RASTREABILIDADE DOCUMENTAL

A digitalização também facilita o controlo documental, outro aspeto fundamental na gestão de arrendamentos. Centralizar contratos, comunicações e comprovativos permite consultar a informação de cada imóvel e responder com maior rapidez a possíveis incidentes.

Segundo o CEO e cofundador da homming, «num ambiente em que qualquer incidente pode acabar num conflito legal, a rastreabilidade e o controlo documental são fundamentais. Dispor de toda a informação centralizada permite ao gestor consultar, em segundos, o histórico de cada imóvel e ter à disposição a documentação necessária quando precisar».

Esta capacidade de adaptação reflete-se na incorporação de novas funcionalidades e requisitos normativos à plataforma. Por exemplo, a homming começou a implementar, em julho de 2025, adaptações relacionadas com o VeriFactu, antes da data de aplicação prevista na altura. Além disso, integra os índices de atualização das rendas correspondentes para facilitar a revisão e a gestão dos contratos de arrendamento.

Nesta linha, a homming salientou que continua a desenvolver funcionalidades baseadas em inteligência artificial para reduzir a carga administrativa e agilizar a gestão diária dos imóveis. Entre estas, destacam-se um assistente conversacional que permite consultar informações da carteira em linguagem natural; um scanner inteligente de faturas, capaz de detetar automaticamente duplicados; e um gerador de relatórios personalizados que facilita a análise da rentabilidade de cada ativo.

«A tecnologia não substitui o gestor, mas permite-lhe dedicar mais tempo ao atendimento aos proprietários e inquilinos, à resolução de incidentes e ao aconselhamento. Trata-se de reduzir as tarefas repetitivas para se concentrar naquelas em que a experiência do profissional faz a diferença», concluiu Jorge Montero.