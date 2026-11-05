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Abreu Advogados assessora Pure Planet na aquisição da RDUZ

A equipa foi liderada por Raquel Barroso, associada sénior, e contou ainda com José Eduardo Martins, sócio, Tiago Leote Cravo e Maria João Melícias, sócios contratados, e Catarina Miguéis Picado.

A Abreu Advogados assessorou a Pure Planet, S.A., sociedade detida pelos grupos Jerónimo Martins, Visabeira e Black & Blue, na aquisição da totalidade do capital social da RDUZ – Gestão Global de Resíduos, S.A., operador português especializado na recolha, transporte, triagem e valorização de resíduos, incluindo resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), plásticos e cartão.

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A aquisição insere-se na estratégia de desenvolvimento de uma plataforma integrada de serviços ambientais da Pure Planet, reforçando a presença dos três grupos num setor estratégico para a transição ambiental e a economia circular.

A Abreu Advogados acompanhou a Pure Planet “em todas as fases da transação, assegurando a estruturação jurídica da aquisição, a análise dos resultados de due diligence, com particular incidência nas matérias ambientais e regulatórias, a negociação do contrato de compra e venda de ações e o acompanhamento do processo até à sua conclusão. A assessoria incluiu ainda a preparação e submissão da notificação da operação de concentração à Autoridade da Concorrência, que aprovou a transação sem imposição de condições”, segundo comunicado do escritório.

A equipa da Abreu Advogados foi liderada por Raquel Barroso, associada sénior, e contou com a intervenção de José Eduardo Martins, sócio, Tiago Leote Cravo e Maria João Melícias, sócios contratados, e Catarina Miguéis Picado, associada.

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