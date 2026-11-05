Ageas Seguros reuniu mais de 350 mediadores para discutir a sua estratégia multimarca

A seguradora Ageas Seguros reuniu mais de 350 mediadores no Entroncamento para apresentar as prioridades estratégicas da empresa e os investimentos destinados à sua rede de distribuição para mediadores multimarca. O encontro anual decorreu no Museu Nacional Ferroviário, e contou com participantes de Portugal continental, Açores e Madeira.

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Durante a convenção, a seguradora apresentou as ferramentas e os serviços que já tem vindo a desenvolver para apoiar a atividade dos mediadores e simplificar processos, explicam em comunicado. A digitalização, a inovação no serviço ao cliente e as mudanças nas expectativas dos consumidores foram também alguns dos temas discutidos.

Um dos momentos da convenção foi dedicado à estratégia do Grupo Ageas Portugal, incluindo a sua situação financeira e capacidade de investimento. A seguradora apresentou ainda os investimentos que tem realizado na rede, nomeadamente para apoiar a atividade dos mediadores multimarca. O canal foi também apontado pela empresa como relevante para os resultados alcançados nos últimos anos e para assegurar um acompanhamento próximo dos clientes.

Gustavo Barreto, membro da comissão executiva do Grupo Ageas Portugal, destacou a importância da rede de mediação para a execução da estratégia da seguradora. “Os nossos mediadores são muito importantes para a concretização da nossa estratégia e na forma como chegamos diariamente aos clientes”, afirmou o responsável.

O evento, realizado sob o tema “Uma viagem rumo ao futuro”, serviu também para promover a troca de experiências entre profissionais da rede e debater os desafios que a transformação do setor coloca à atividade de mediação.