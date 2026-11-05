“Amo Lisboa, mas há outras cidades”. Cosgrave fomenta mistério sobre manutenção da Web Summit
A 11ª edição da Web Summit arranca segunda-feira na capital portuguesa, mas o CEO do evento diz que as conversas sobre renovar o contrato pós-2028 são "um processo contínuo".
“Well, Ronaldo…” A conferência de imprensa de Paddy Cosgrave, CEO da Web Summit, para antever edição do evento tecnológico que vai decorrer a partir de segunda-feira em Lisboa, começou com uma referência cómica sobre a notícia do dia (o fim da era CR7 na Seleção), mas a primeira resposta mais séria também derrapou logo para uma referência desportiva.
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Questionado pelo ECO sobre como estão a decorrer as negociações com o Governo português para uma eventual extensão da presença na FIL de Lisboa, depois do contrato que vai até à edição de 2028, o irlandês respondeu: “Eu adoro Lisboa, é efetivamente uma segunda casa“.
“A minha paixão na vida, fora isto, é jogar ténis. Jogo no Senior World Tour com jogadores exclusivamente portugueses, viajo com muitos portugueses para torneios em redor do mundo. A outra parte da minha vida também é muito portuguesa” refletiu, antes de focar no tema.
“Tivemos grandes conversas, há um processo continuo, não consigo entrar em detalhes“, começou por referir. “Existem, claro, outras cidades de toda a Europa, muitas delas estarão aqui neste ano“, acrescentou.
Cosgrave recordou que ainda estamos em 2026 e que “2029, em alguns sentidos está muito longe”. “Noutros sentidos não é tão longe, mas o processo vai-se desenrolar“, completou.
A Web Summit é uma conferência anual sobre tecnologia realizada em Lisboa. Fundada em 2009 por Paddy Cosgrave, foi realizada em Dublin (Irlanda) até 2016, quando se mudou para a capital portuguesa. Os temas da conferência centram-se nas tecnologias emergentes, marketing e capital de risco.
Estudo da EY aponta para impulso de 2,5 mil milhões
O CEO aproveitou a conferência para apresentar um estudo da consultora EY que afirma que a Web Summit gerou um impulso económico de 250 milhões de euros por ano, na década desde que se mudou para Lisboa.
“A Web Summit também levou diretamente a maiores receitas fiscais, que estão disponíveis para gastar em serviços públicos“, sublinha o relatório, adiantando o efeito positivo que o evento tem na reputação de Portugal.
“Exposição repetida acumulou cerca de 114 mil menções globais e três mil milhões de dólares em equivalente de valor publicitário entre 2016 e 2026”, sublinhou o responsável.
Em declarações aos jornalistas, Cosgrave vincou ainda que “a transformação que aconteceu em Lisboa nos últimos dez anos é profunda”.
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