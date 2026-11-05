Política

António Barreto defende bloco central entre PS e PSD para afastar Chega

  • ECO
  • 7:57

O antigo ministro considera que um entendimento temporário entre os dois partidos daria estabilidade ao país e permitiria avançar com reformas perante um cenário europeu cada vez mais desfavorável.

O sociólogo António Barreto defende uma solução temporária de bloco central entre PS e PSD para garantir estabilidade política em Portugal e permitir a realização de reformas. Numa entrevista conjunta ao Público e à Rádio Renascença, considera que este entendimento seria a melhor forma de afastar o Chega do poder, numa altura em que antecipa um agravamento das condições económicas e sociais na Europa. “É a solução que privilegio”, afirma, defendendo que permitiria dar “um pouco mais de estabilidade à sociedade portuguesa”.

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O antigo ministro de Mário Soares alerta para o enfraquecimento dos partidos tradicionais, considerando que PS e PSD estão a perder consistência, causas e objetivos. “São partidos que estão a ficar quase como um tecido velho, quase como um pano lasso”, afirma. Sobre o crescimento do Chega, considera impressionante a rapidez com que o partido alcançou a atual expressão eleitoral, enquanto critica a incapacidade do PS para mobilizar eleitores e apresentar novas ideias, apesar de liderar as sondagens.

Barreto considera que uma eventual aproximação do PSD ao Chega seria um erro e poderia ditar o desaparecimento eleitoral dos sociais-democratas. Já um entendimento com o PS, embora pouco provável, seria possível caso o partido de Luís Montenegro perceba que precisa dessa aliança para sobreviver. O sociólogo ressalva, contudo, que o bloco central deve ter um caráter exclusivamente temporário, destinado a resolver problemas de instabilidade política e a concretizar reformas, sem apagar as diferenças entre os dois partidos.

O sociólogo alerta ainda para o risco de agravamento da tensão social, caso as autoridades não apresentem respostas a curto prazo. A habitação, o descontentamento dos jovens e a insatisfação da classe média são alguns dos fatores de preocupação. Para os próximos anos, antecipa também um cenário difícil para a Europa, marcado por pressões sobre o custo de vida, a energia, as exportações e as tarifas norte-americanas. “Não há nenhum indicador sobre a Europa que seja favorável para os próximos anos”, alerta, defendendo que Portugal precisa de antecipar dificuldades e construir um pacto social para enfrentar os desafios.

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