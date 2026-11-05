AP Institute e Câmara Franco-Espanhola lançam o #PoweringEU, um espaço permanente de diálogo sobre o futuro energético europeu

AP institute | A Universidade Nebrija e a Câmara Franco-Espanhola de Comércio e Indústria lançam a #PoweringEU, uma iniciativa concebida como um espaço permanente de diálogo entre a indústria, as instituições e o meio académico sobre o futuro energético da Europa.

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Para Esteban González Guitart, diretor do AP institute, «o futuro energético da Europa exige conversações que não ocorram de forma isolada. Quem desenvolve e opera as infraestruturas, quem participa na elaboração das políticas públicas e quem analisa as suas implicações no âmbito académico necessita de espaços estáveis onde partilhar conhecimento e compreender melhor as posições dos diferentes intervenientes».

«Com a #PoweringEU, queremos contribuir para reduzir essa compartimentação e criar relações de confiança duradouras, que permitam comparar perspetivas e compreender melhor as consequências técnicas, económicas, industriais e regulatórias das decisões energéticas», acrescentou González Guitart.

Pela Câmara Franco-Espanhola de Comércio e Indústria, Sara Bieger, a sua CEO, destaca que «os últimos anos demonstraram que a energia é também uma questão de segurança económica. A Europa precisa de reduzir as suas dependências externas sem travar a sua descarbonização e, para tal, é imprescindível contar com uma base industrial sólida».

«A competitividade da indústria europeia depende, em grande medida, do seu acesso a energia segura, limpa e a preços competitivos. Com a #PoweringEU, queremos que a visão das empresas esteja presente nas decisões que irão marcar a transição energética europeia», afirmou Bieger.

A iniciativa surge num momento especialmente relevante para a Europa. O atual contexto geopolítico está a transformar os fluxos do comércio internacional e a condicionar as estratégias energéticas, a política industrial, os quadros regulamentares e as cadeias de abastecimento à escala global.

Neste cenário, a Europa enfrenta dois grandes desafios intimamente relacionados. Por um lado, concluir uma transição energética ambientalmente sustentável e socialmente viável. Por outro, reforçar a sua autonomia estratégica e a sua capacidade de garantir o abastecimento, reduzindo dependências externas críticas em matérias-primas, componentes e tecnologias. A forma como ambos os objetivos se articularem será determinante para a segurança energética e a competitividade industrial europeia nas próximas décadas.

A #PoweringEU combina as capacidades das suas duas entidades promotoras. O AP Institute | Universidade Nebrija contribuirá com a análise académica, a mobilização de especialistas e a produção de conhecimento sobre as principais questões políticas, regulatórias e estratégicas que afetam o setor energético.

Por seu lado, a Câmara Franco-Espanhola de Comércio e Indústria contribuirá com o seu conhecimento direto do tecido empresarial e com a sua relação com empresas que planeiam, financiam, constroem e operam infraestruturas energéticas.

A iniciativa procura ligar ambas as dimensões: contrastar a análise académica com a realidade industrial e promover que o conhecimento técnico e empresarial possa ser incorporado no debate institucional de forma rigorosa e transparente.

Será implementada ao longo dos próximos anos através de diferentes formatos: visitas de estudo a instalações e infraestruturas energéticas; encontros de trabalho ao abrigo da regra de Chatham House; fóruns académicos e mesas redondas técnicas em universidades; seminários executivos e atividades de formação para profissionais e responsáveis da Administração; e jornadas abertas destinadas a alargar o debate para além dos círculos especializados.

A esta agenda juntar-se-á uma linha estável de produção de conhecimento, com documentos de análise normativa, relatórios sobre questões estratégicas do setor, notas de acompanhamento legislativo e publicações periódicas destinadas a acompanhar a evolução da política energética europeia.

A ambição da #PoweringEU é que estes espaços e materiais sejam úteis para responsáveis institucionais, profissionais do setor e a comunidade académica e contribuam para elevar a qualidade do debate sobre um dos grandes desafios estratégicos da Europa.

A iniciativa dará início às suas atividades neste outono, com os primeiros encontros e visitas de estudo, no âmbito de um programa que irá incorporando novas atividades e linhas de trabalho