Apoio aos agricultores é um “subsídio direto a cada português”, reclama ministro

O ministro da Agricultura e Mar defendeu esta quinta-feira no parlamento que o apoio dado aos agricultores representa um “subsídio direto” a cada português, que pode ter “comida no prato” a um preço acessível.

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“O apoio ao agricultor é um subsídio direto a cada português”, considerou o ministro da Agricultura e Mar, José Manuel Fernandes, numa audição parlamentar, no âmbito da apreciação do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027). O governante assinalou que os agricultores estão a fazer “um esforço brutal” para continuar a produzir com um custo elevado, acrescentando que, com os apoios disponibilizados, “cada cidadão pode ter comida no prato a preços acessíveis”.

José Manuel Fernandes disse ainda que o Governo avançou com um aumento de 21% no rendimento ao agricultor, que representou mais 210 milhões de euros por ano. Os pagamentos aos agricultores atingiram um recorde de 1.579 milhões de euros até outubro, um terço dos quais só neste mês, destacando-se 243,8 milhões de euros em apoio ao rendimento base, divulgou, na terça-feira, o Ministério da Agricultura.

Só em outubro, o ministério pagou 511,5 milhões de euros a mais de 180.000 beneficiários, segundo um comunicado.

No valor total, destacam-se 243,8 milhões de euros do apoio ao rendimento base, 50,3 milhões de euros para os pequenos agricultores e 37,7 milhões de euros do POSEI – Programa de Opções Específicas para fazer face ao Afastamento e à Insularidade.

No âmbito do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC), contabilizam-se mais de 51 milhões de euros referentes aos pagamentos relativos à conservação do solo, culturas permanentes, paisagens tradicionais e mosaico agroflorestal.

Somam-se 19,3 milhões de euros para o setor das pescas, no âmbito do programa Mar 2020, e 4,5 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para projetos de investigação, inovação, pescas e polos.

Segundo o ministério liderado por José Manuel Fernandes, foram ainda pagos 10,7 milhões de euros em apoios aos animais para gestão da carga combustível, 7,9 milhões de euros em apoios na sequência da tempestade Kristin, 4,1 milhões de euros para as áreas de baldio e 1,5 milhões de euros da ajuda extraordinária ao gasóleo.

Agricultura terá “maior orçamento de sempre”

O ministro da Agricultura e Mar afirmou ainda que o orçamento disponível para o seu ministério será “o maior de sempre” e vincou não ser sério comparar orçamento com e sem Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

“Em 2027 teremos o maior orçamento de sempre. Nós estamos em velocidade cruzeiro”, afirmou o ministro da Agricultura e Mar, José Manuel Fernandes, numa audição parlamentar, no âmbito da apreciação do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027).

Segundo os dados avançados pelo governante, o orçamento de 2026 (sem PRR) foi de 1.478,7 milhões de euros, abaixo dos cerca de 1.625 milhões de euros previstos para o próximo ano. O titular da pasta da Agricultura e Mar considerou não ser sério comparar o orçamento de 2026 com PRR com o do próximo ano, já sem o reforço do plano.

“Não podemos comparar alhos com bugalhos. Temos que comparar o que é comparável”, vincou, lembrando que, mesmo sem os adicionais, o orçamento sobe 10%.

O antigo eurodeputado precisou não aparecerem no orçamento cerca de 825 milhões de euros, transferidos do orçamento da União Europeia para os agricultores. O ministro disse ainda que este aumento acontece mesmo depois de o país ter sido atingido por um comboio de tempestades e por continuar a lidar com os impactos da guerra no Médio Oriente.

Na sua intervenção inicial, José Manuel Fernandes referiu que, este ano, o seu ministério vai executar acima do valor programado, o que considerou “ser histórico”. “Nós tivemos 1.687,4 milhões de euros programados e vamos ter mais de 1.820 milhões de euros executados”, detalhou.

José Manuel Fernandes criticou ainda a sua antecessora, Maria do Céu Antunes (PS), por, em 2023, ter executado 1.392 milhões de euros de um orçamento de 1.488 milhões de euros.

A votação final global do OE2027 está marcada para 24 de novembro, após o processo de debate na especialidade.