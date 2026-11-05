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APS lança programa de especialização em seguros de acidentes de trabalho

  • ECO Seguros
  • 16:01

A APS vai promover nove cursos de especialização em seguros de acidentes de trabalho, entre os dias 10 de novembro e 11 de dezembro.

A Associação Portuguesa de Seguradores (APS) lançou um Programa de Especialização em Seguros de Acidentes de Trabalho, composto por nove cursos autónomos, entre 10 de novembro e 11 de dezembro. A formação pretende abordar os desafios deste ramo segurador, desde a gestão de sinistros e pensões até às novas formas de organização do trabalho e à prevenção.

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O primeiro curso, dedicado aos “Regimes de Acidentes de Trabalho. O Fundo de Acidentes de Trabalho (FAT)”, realiza-se a 10 de novembro, seguindo-se a formação sobre “Gestão de Sinistros em Acidentes de Trabalho”, nos dias 11 e 12. A 17 de novembro, será abordado o tema “Novas Formas de Organização do Trabalho, Internacionalização e Pluriemprego”, enquanto o “Seguro de Acidentes de Trabalho Desportivo” está marcado para dia 19.

Em novembro, o programa inclui ainda os cursos “Pensões de Acidentes de Trabalho”, a 24 de novembro,Acidentes de Trabalho e as Lesões Músculo-Esqueléticas”, no dia 25, e “Contencioso de Acidentes de Trabalho”, a 27 de novembro. Já em dezembro, estão previstas duas últimas formações: “Acidentes de Trabalho ao Serviço de Entidades Empregadoras Públicas”, a 10 de dezembro, e “Prevenção de Acidentes de Trabalho: dos locais de trabalho ao sinistro”, no dia 11.

Segundo a APS, o programa procura oferecer uma visão abrangente e multidisciplinar do ramo, cruzando as perspetivas jurídica, técnica, médica e de prevenção, com conhecimento especializado e aplicação prática.

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