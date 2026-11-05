Ataque informático coloca panda numa tenda no site do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana

O site do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) está esta quinta-feira a ser alvo de um ataque informático. Na página da instituição, onde é possível consultar as áreas de reabilitação urbana, ao selecionar qualquer um dos municípios aparece a imagem de um panda numa acampada.

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A imagem que os hackers colocaram no site, com o animal de expressão visivelmente abatida dentro de uma tenda e com manifestantes ao fundo, está relacionada com os protestos sobre a habitação que têm ocorrido principalmente em Lisboa e no Porto. O ECO já contactou o IHRU, mas, até ao momento, ainda não obteve resposta.

Em outubro, o presidente do IHRU afirmou, em declarações aos jornalistas, que não sabia “se a sociedade atual está disponível para o nível de sacrifício” da anterior, recordando que os seus próprios avós emigraram “para poderem ter uma casa”. “Já fomos todos jovens, não é? (…) E percebemos essa dificuldade. Não sei se a sociedade atual está disponível para o nível de sacrifício que os nossos pais e os nossos avós fizeram para ter uma casa“, afirmou Benjamim Pereira, a 22 de outubro, em Vila Nova de Gaia.

As declarações caíram mal não só entre os manifestantes, mas também no seio do próprio Governo. Nessa mesma noite, o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, afirmou que as palavras tinham sido “infelizes” e o responsável acabou por emitir um comunicado, no dia seguinte, no qual admitia que as suas declarações “não tinham sido felizes”, rejeitando que tenha apelado à emigração ou qualquer “saudosismo” em relação aos “sacrifícios de outrora”. Declarações que levaram o ministro a considerar-se satisfeito com os esclarecimentos e não culminar num afastamento do responsável do cargo.

A tensão social com o tema da habitação está relacionada com várias exigências concretas ao Governo, como a reversão da lei do arrendamento, o fim das demolições e dos despejos sem alternativa habitacional e o travão à aquisição de habitação por parte de fundos imobiliários. É ainda exigido ao Executivo de Luís Montenegro o aumento da oferta de habitação pública, a aplicação de tetos às rendas e a intervenção pública na recuperação de imóveis devolutos para fins habitacionais.