Ativo do dia. Gigante do azeite afunda 20% após ser comprada por concorrentes em Espanha

O ativo

Deoleo. A maior empresa mundial de azeite afundou esta quinta-feira, depois de a empresa ter aceitado a proposta de aquisição apresentada por duas concorrentes espanholas, a Dcoop e a Acesur, num negócio que avalia a empresa em 520 milhões de euros. O processo de venda da Deoleo chega assim ao fim, com os dois grandes operadores espanhóis a levarem a melhor ao consórcio formado pela também espanhola Migasa e pelo grupo italiano Coricelli.

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A união destas empresas vai criar um novo gigante do azeite em Espanha, mas o negócio foi mal recebido pelos investidores, uma vez que foi escolhida a oferta mais baixa.

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O marco

Os títulos da empresa de azeite espanhola afundaram 19,94% para 27,7 cêntimos. Segundo os responsáveis da gigante agroalimentar do país vizinho, a operação vai permitir consolidar e impulsionar a liderança global espanhola na indústria. Contudo, os pequenos investidores, que foram afetado pela reestruturação financeira da empresa em 2020, saem de mãos a abanar. Por outro lado, a empresa decidiu aceitar a oferta de menor valor — o consórcio liderado pela italiano Coricelli oferecia 530 milhões de euros pela Deoleo.

A causa

A pressionar o desempenho da gigante do azeite espanhola está o processo de aquisição da companhia por um consórcio composto pelas rivais Dcoop Acesur, um negócio que vai manter em Espanha o controlo da Deoleo, após anos marcados por dificuldades. Segundo um comunicado enviado esta quinta-feira à CNMV, o regulador do mercado espanhol, a Deoleo celebrou um contrato para vender à Acesur e à Dcoop 91,99% do capital da empresa, incluindo as participações detidas pela CVC e pela Alchemy, os maiores acionistas.

O grupo proprietário das marcas Carbonell e Bertolli adiantou que está prevista a adesão de outros sócios da Deoleo Holding ao contrato de compra e venda, na qualidade de vendedores. Assim, a participação total a transmitir poderá atingir 100% do capital social, avaliado globalmente em 520 milhões de euros. Está previsto que as empresas espanholas de azeite Dcoop e Acesur detenham, cada uma, uma participação de 50% na Deoleo, dando origem a um novo gigante do setor no país.

A venda da empresa surge depois de um período conturbado nos últimos anos. A companhia fechou 2025 com um volume de negócios de 821 milhões de euros e um lucro de 19,7 milhões, após três anos de prejuízos. Esta recuperação surge na sequência da reestruturação feita em 2020 e que levou à saída do capital da empresa de cerca de 10 mil pequenos acionistas, que detinham aproximadamente 30% das ações, na sequência dos aumentos de capital e da conversão de dívida em capital pelos credores para resgatar a Deoleo.

Em contrapartida, esses investidores receberam cerca de meio milhão de warrants como compensação, instrumentos financeiros que lhes permitiriam recuperar parte do dinheiro investido em caso de uma eventual venda da empresa nos 10 anos seguintes àquela reestruturação. Contudo, para que os warrants pudessem ser ativados, o valor de venda teria de ser de pelo menos 575 milhões de euros, o que não aconteceu. Ou seja, estes minoritários não recebem nada.

O que esperar a seguir

A evolução da empresa será determinada pela sua capacidade para continuar a melhorar os resultados e a equilibrar as suas contas. A dívida líquida da Deoleo, que chegou a ultrapassar os 550 milhões de euros antes da reestruturação que a empresa fez em 2020, baixou para 86 milhões no ano passado, após uma operação de refinanciamento com a BlackRock e a JPMorgan. Em resultado desta operação, a BlackRock tornou-se o maior credor da empresa, com cerca de 60% da sua dívida, enquanto o banco norte-americano passou a deter os restantes 40%.

O facto de a operação, que deverá estar concluído dentro de seis a oiti meses, juntar grandes empresas do setor deverá permitir a criação de sinergias e impulsionar o negócio da empresa combinada.

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