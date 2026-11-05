Auditoria à RTP confirma 12,25 milhões em subsídios sem suporte legal

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Auditoria à RTP confirma 12,25 milhões em subsídios sem suporte legalpremium

Auditoria pedida pelas Finanças detetou fragilidades no controlo interno, ausência de avaliação de desempenho e manutenção de parte dos suplementos de cargos de chefia após a cessação de funções.

Entre 2018 e 2024, a RTP atribuiu e pagou cerca de 12,25 milhões de euros em subsídios sem previsão no Acordo de Empresa e sem suporte legal ou evidência de autorização prévia do acionista. A situação é suscetível de configurar infrações financeiras, cuja eventual responsabilidade deverá ser apurada pelo Tribunal de Contas, conclui a auditoria à gestão financeira e de recursos humanos da estação pública pedida pelo Ministério das Finanças e à qual o ECO/+M teve acesso.

O relatório de 868 páginas, determinado por Joaquim Miranda Sarmento na sequência de uma solicitação da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública da Assembleia da República, identifica um conjunto de fragilidades…

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