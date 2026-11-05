Aula online sobre integridade dá início segunda-feira ao “Mês Anticorrupção”

Uma aula online sobre integridade e prevenção da corrupção, aberta a escolas secundárias, dá início na segunda-feira ao “Mês Anticorrupção”, com iniciativas por todo o país e transmissão no YouTube, anunciou hoje o Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC).

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Segundo o programa apresentado esta quinta-feira pela administração do MENAC, em Lisboa, os eventos decorrem até 11 de dezembro e abrangem quatro grandes áreas: as crianças e os jovens, o desporto, o setor privado e o setor público.

Entre os momentos destacados pela organização estão o lançamento pela Polícia Judiciária (PJ), em 16 de novembro, de uma plataforma online contra a manipulação de resultados desportivos, que vai incluir um canal de denúncias, e a apresentação, em 10 de dezembro, de jogos ‘online’ anticorrupção, que estão a ser desenvolvidos por estudantes e professores do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa.

O Dia Internacional contra a Corrupção vai ser assinalado, em 9 de dezembro, com uma conferência conjunta da PJ e do MENAC, no Porto, sobre as novas ameaças e desafios nas fronteiras portuárias e aeroportuárias, em particular o tráfico de droga.

O “Mês Anticorrupção” tem o alto-patrocínio do Presidente da República, António José Seguro.