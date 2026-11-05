📊 Banca em 5 gráficos: assim foram os resultados até setembro

📊 Banca em 5 gráficos: assim foram os resultados até setembropremium
Subida dos juros voltou a dar algum fôlego aos bancos. Lucros dos cinco maiores bancos estabilizaram. Comissões estão a subir. E uma novidade: BPI já emprega mais do que o Santander.
A subida das taxas de juro permitiu aos bancos recuperarem algum fôlego nos últimos meses e ajudaram os bancos a estabilizarem os lucros nos 3,9 mil milhões de euros até setembro. Houve mais margem e muito mais comissões num período em que o crédito da casa voltou a fluir com grande intensidade. Em termos de emprego, uma novidade: o BPI contratou mais de 200 trabalhadores e já superou o Santander em termos de quadros. Assim foram os resultados do setor nos primeiros nove meses do ano.
Nos últimos anos, os lucros escalaram tanto que a grande altitude deixou o “ar rarefeito” para os bancos. O início de 2026 parecia trazer uma redução dos resultados perante a normalização das…
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