📊 Banca em 5 gráficos: assim foram os resultados até setembro

A subida das taxas de juro permitiu aos bancos recuperarem algum fôlego nos últimos meses e ajudaram os bancos a estabilizarem os lucros nos 3,9 mil milhões de euros até setembro. Houve mais margem e muito mais comissões num período em que o crédito da casa voltou a fluir com grande intensidade. Em termos de emprego, uma novidade: o BPI contratou mais de 200 trabalhadores e já superou o Santander em termos de quadros. Assim foram os resultados do setor nos primeiros nove meses do ano.

Nos últimos anos, os lucros escalaram tanto que a grande altitude deixou o “ar rarefeito” para os bancos. O início de 2026 parecia trazer uma redução dos resultados perante a normalização das…