Banco de Fomento lança linha para cooperativas e construtoras ainda este mês 

⚡ ECO Fast O Banco de Fomento vai lançar uma linha de 1.500 milhões de euros para garantir crédito que os bancos vão conceder a cooperativas e construtoras de habitação acessível, com prazos até 30 anos.

Os bancos poderão selecionar clientes para esta linha, que visa agilizar o processo de financiamento, embora os estatutos do BPF precisem de ajustes para abranger entidades públicas.

A iniciativa surge em resposta à crescente crise habitacional em Portugal, com o BPF a planear também fundos para habitação em maio do próximo ano.

O Banco de Fomento espera disponibilizar ainda este mês uma linha de 1.500 milhões de euros para prestar garantias ao crédito que os bancos vão conceder a cooperativas e construtoras com projetos de habitação acessível, seja para venda ou arrendamento. A linha vai ter um prazo até 30 anos, avançou ao ECO Teresa Fiúza, Chief Investment Officer do Banco Português de Fomento (BPF).

A gestora, responsável pela área da habitação no banco promocional, explicou ao ECO que uma “expectativa realista é que a linha fique disponível até ao final deste mês”. Os 1.500 milhões de euros não têm uma repartição definida à partida – “será o mercado a decidir” quanto caberá em garantias públicas para as cooperativas e para as construtoras e promotores com projetos de habitação acessível.

“Esta é uma linha muito especial porque é diferente e garante prazos muito longos”, sublinhou. “Pode ir até 30 anos, para os projetos de arrendamento, é algo inédito. Temos de ver como é que o mercado reage e depois vamos ajustando em função daquilo que seja o consumo do mercado”, revelou a Chief Investment Officer.

O mercado já começou a reagir, na medida em que alguns bancos já anunciam a linha nos respetivos sites. E, na apresentação de resultados relativos aos primeiros nove meses do ano do BCP, Miguel Maya assumiu que quer ser “protagonista na transformação da procura”, adiantando que já está a analisar propostas para apoiar cooperativas e também para entrar em operações que têm câmaras municipais por trás, em parceria com privados.

Esta linha vai ter uma outra particularidade pois será uma linha de carteira. Ou seja, os bancos fazem a seleção dos clientes e aprovam as operações. O Banco de Fomento tem uma “checklist do que é um projeto enquadrável”, “fará as auditorias todas” e verificará “se as condições estão todas cumpridas”. “Mas os bancos ficam livres de conceder as garantias a estes investimentos com um cape rate, um limite geral da carteira para a garantia funcionar”, que dependerá do prazo da linha, explicou Teresa Fiúza, acrescentando que este é o modelo que se faz com o Fundo Europeu de Investimentos (FEI).

“As linhas de carteira não são inéditas, mas a maior parte das linhas do BPF não são de carteira. Mas é para facilitar, para ser mais rápido e confiamos plenamente no poder discricionário da banca”, sublinhou a gestora, que tem também o pelouro dos programas Consolidar, Venture Capital e dos fundos de coinvestimento público-privado.

Depois, no próximo ano, será lançada uma outra linha de 2,5 mil milhões de euros para projetos municipais e em terrenos públicos, como anunciou o CEO do BPF, Gonçalo Regalado, na apresentação de resultados do banco na quarta-feira.

Mas estas linhas já sofreram alguns ajustamentos, porque, em junho, Regalado anunciou o objetivo de lançar no segundo semestre deste ano duas linhas de 1,5 mil milhões de euros para ajudar a promover a habitação pública em Portugal: uma linha de 500 milhões de euros para as cooperativas de habitação e mil milhões para Parcerias Público-Privadas (PPP). A primeira sempre avança este ano, a segunda passou para o próximo.

Em termos de apoio às PPP, estava em cima da mesa dois modelos: o terreno é público, o licenciamento é público e quem constrói é uma empresa privada, sendo que a gestão fica nas mãos dos privados ou do próprio Estado, ou seja, das câmaras. A gestão pública dos imóveis será uma solução mais provável nas grandes cidades, porque têm tradição e “braços para isso”, mas, “nas câmaras mais pequenas, a probabilidade será de uma solução mista”, admitiu Gonçalo Regalado ao ECO em setembro do ano passado. O outro modelo é o terreno é privado, a construção é privada e a gestão é feita pelas câmaras.

Mas esta ambição esbarrou com um problema técnico. Os estatutos do Banco impedem-nos de conceder garantias a entidades públicas, nomeadamente as câmaras municipais. “Temos de ter condições dentro da nossa missão, dos nossos estatutos, que nos permitam também fazer garantias que incluam entidades públicas, neste caso as câmaras municipais”, disse Teresa Fiúza ao ECO, repetindo uma ideia que Gonçalo Regalado deixou na apresentação de resultados. Ou seja, os estatutos do banco vão ter de ser ajustados.

Regalado explicou que quando há um terreno público e um promotor privado, o terreno não pode ser hipotecado, e o BPF pode então dar uma garantia que cubra a aquisição do terreno e as infraestruturas, para que a banca comercial financie “de uma forma mais simples” os terrenos, as infraestruturas e a construção.

Mas, num momento em que as acampadas têm marcado presença constante em Lisboa e no Porto para exigir soluções para a falta de casas e a escalada dos preços das habitações e rendas, o Banco de Fomento pretende ainda, em maio do próximo ano, disponibilizar fundos para a habitação, para os quais ainda não existe dotação.

Estas linhas do Banco de Fomento também podem servir para as empresas criarem soluções de alojamento para os seus trabalhadores, explicou Teresa Fiúza, sejam eles trabalhadores migrantes em território nacional que precisem de alojamento temporário, seja para a contratação de imigrantes que têm de ter soluções habitacionais asseguradas para conseguir vistos de trabalho.

O Banco de Fomento pretende ainda inspirar-se nas soluções de habitação para estudantes e para idosos desenvolvidas pelo banco promocional italiano, que o conselho estratégico do BPF irá visitar em outubro do próximo ano, à semelhança do que que fez com o BPIfrance em setembro deste ano.