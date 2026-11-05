Banco de Inglaterra sobe juros pela primeira vez desde 2023

O Banco de Inglaterra aumentou os juros pela primeira vez em três anos e avisou que poderá ter voltar a agravar as taxas pelo menos mais uma vez se o conflito entre os EUA e o Irão persistir. Foi o último dos grandes bancos centrais a apertar a política monetária desde o início do conflito no Médio Oriente.

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A inflação no Reino Unido deverá escalar para 5% em meados do próximo ano, segundo o Banco de Inglaterra, uma taxa que corresponde a mais do dobro do objetivo do banco que está a antecipar uma maior pressão e amplificação dos custos energéticos.

“A subida de hoje não deve ser vista como a primeira de uma inevitável sequência longa de subidas. Porém, a menos que o conflito no Médio Oriente seja resolvido, também não parece provável que seja o último aumento”, declarou o governador Andrew Bailey.

A subida de 3,75% para 4% das taxas do banco central contou com os votos de oito dos nove membros do comité de política monetária. O voto dissidente veio de um membro que peticionou um agravamento superior aos 25 pontos base que foram decididos.

Até agora, o Banco de Inglaterra ainda não tinha acompanhado o Banco Central Europeu, a Reserva Federal americana e outros bancos centrais na subida dos juros para responder às pressões inflacionistas por conta da guerra no Irão.

Bailey avisou anteriormente que o Banco de Inglaterra poderia demorar mais tempo para tomar uma decisão porque as suas taxas de juro já estavam em níveis superiores em relação aos seus pares.

A decisão desta quinta-feira já era amplamente esperada pelos analistas, que estavam a contar, antes da reunião, com mais três subidas de 25 pontos base no próximo ano.