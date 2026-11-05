BCP e sindicatos acordam aumentos salariais de 3% para 2026

O BCP e os sindicatos do setor bancário chegaram a um acordo para a atualização salarial de 2026: 3% é quanto aumentarão as tabelas salariais, pensões de reforma e restantes cláusulas de expressão pecuniária abrangidas pelo acordo, com retroativos a 1 de janeiro.

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“Este resultado representa um avanço importante na valorização dos rendimentos dos bancários e demonstra que a proposta inicial de 2% não era inevitável“, declararam Mais Sindicato, Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB), Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Banca, Seguros e Tecnologias (SBC) e Sindicato dos Trabalhadores do Setor Financeiro de Portugal (SBN) num comunicado conjunto.

Acrescentam que na sequência deste acordo “ficam sem efeito todas as concentrações agendadas e a greve nacional do setor bancário prevista para 30 de novembro”.

O banco liderado por Miguel Maya foi a última instituição a chegar a um acordo com os sindicatos.