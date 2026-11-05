Bruxelas entrega mais 4,36 mil milhões de euros à Ucrânia

A Comissão Europeia transferiu 4,36 mil milhões de euros para a Ucrânia ao abrigo do empréstimo europeu de 90 mil milhões de euros destinado a apoiar o país em 2026 e 2027. A verba divide-se entre 3,7 mil milhões de euros para responder às necessidades orçamentais de Kiev e 658 milhões para aquisição de equipamento militar.

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“À medida que a Rússia continua os seus ataques implacáveis, a Ucrânia está prestes a iniciar o seu quinto inverno em tempo de guerra. E enquanto os esforços para alcançar uma paz justa e duradoura para a Ucrânia continuam, o mesmo acontece com o apoio inabalável da UE. Com o desembolso de hoje de 4,36 mil milhões de euros, estamos a ajudar a Ucrânia a assegurar serviços públicos essenciais e a responder às suas necessidades urgentes de defesa”, refere Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, citada em comunicado.

A componente de Defesa destina-se a financiar a compra de drones, mísseis, radares, sistemas de guerra eletrónica e munições para a defesa aérea ucraniana. Segundo a Comissão Europeia, a maioria deste montante será utilizada para adquirir equipamento produzido por empresas ucranianas, numa aposta no reforço da capacidade industrial de Defesa do país.

Esta é a sétima transferência ao abrigo da componente militar do empréstimo europeu. Com o financiamento agora disponibilizado, o montante já desembolsado por Bruxelas nesta vertente ascende a 16,4 mil milhões de euros.

Os restantes 3,7 mil milhões de euros correspondem à segunda de três parcelas de assistência macrofinanceira previstas para 2026, num total de 8,35 mil milhões de euros. O financiamento pretende assegurar as necessidades do Estado ucraniano e garantir a continuidade dos serviços públicos essenciais, num contexto de guerra com a Rússia.

Para o restante ano de 2026, a Ucrânia ainda dispõe de 25,2 mil milhões de euros em apoio financeiro europeu, segundo a Comissão. Deste montante, cerca de 20,9 mil milhões estão previstos ao abrigo do empréstimo de 90 mil milhões, dos quais 11,9 mil milhões para reforçar a capacidade industrial de Defesa e nove mil milhões para apoio orçamental.

A estes valores juntam-se quase 4,4 mil milhões de euros ainda disponíveis através do Ukraine Facility, o instrumento europeu de apoio financeiro e de reformas.