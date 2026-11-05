BYD pondera instalar fábrica de baterias em Matosinhos

A fabricante chinesa BYD está a ponderar instalar uma fábrica de baterias para automóveis elétricos em Portugal, estando os terrenos da antiga refinaria da Galp, em Matosinhos, entre as possíveis localizações. Segundo o Expresso, que cita uma fonte próxima do processo, já decorreram vários contactos com a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) e o Governo e o projeto está “bastante bem encaminhado”.

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A presidente da Câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro, admite que o investimento seria “um projeto muito bem-vindo”, embora a autarquia ainda não tenha sido formalmente contactada. Dos 240 hectares ocupados pela antiga refinaria, 100 foram cedidos ao município, estando 40 destinados a um polo da Universidade do Porto e outros 20 a um parque verde. A restante área continua sem utilização definida.

A localização poderá beneficiar da proximidade à futura exploração de lítio na mina do Barroso, em Boticas, cuja produção deverá arrancar em 2028, bem como do acesso ao porto de Leixões e às principais vias de comunicação. A unidade poderia funcionar como um “hub ibérico” de produção de baterias, abastecendo, entre outros mercados, a futura fábrica de automóveis da BYD que deverá ficar localizada Espanha. Entre os fatores que tornam Portugal atrativo estão também o peso das energias renováveis e a “razoável estabilidade política” face a outros países considerados pela empresa.

O investimento estará a ser acompanhado e incentivado há algum tempo pelo Ministério da Economia e pela AICEP. O ministro Castro Almeida já admitiu a existência de um “diálogo frutuoso” com uma fabricante automóvel chinesa para instalar uma unidade em Portugal, mas recusou adiantar mais detalhes.