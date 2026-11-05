CES defende aumentos estruturais de pensões em vez da atribuição de bónus

O Conselho Económico e Social (CES) defende que o Governo deve privilegiar aumentos estruturais e previsíveis das pensões, em vez de recorrer a suplementos extraordinários atribuídos pontualmente aos reformados. A recomendação foi reiterada esta quinta-feira por Tiago Abalroado, conselheiro daquele órgão, durante uma audição na comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, no âmbito da apreciação na especialidade do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027).

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Tiago Abalroado sublinhou que, na área da proteção social, o parecer do CES recomenda “aumentos de pensões estruturais e previsíveis”. Uma posição que aponta para a necessidade de reforçar de forma permanente os rendimentos dos pensionistas, em vez de depender de pagamentos extraordinários, cuja atribuição fica condicionada à disponibilidade orçamental de cada ano.

A diferença entre os dois modelos está no efeito sobre o rendimento mensal dos reformados. Um aumento estrutural é incorporado no valor da pensão e mantém-se nos meses seguintes, servindo também de base para futuras atualizações. Já um suplemento extraordinário é pago uma única vez, não altera o montante mensal da reforma nem representa um reforço permanente do rendimento.

É esse o modelo que o Governo de Luís Montenegro volta a adotar este ano. O Executivo aprovou um suplemento extraordinário de pensões, entre 100 e 200 euros, destinado aos pensionistas com reformas até 1.611,39 euros. O valor varia consoante o montante mensal global das pensões: 200 euros para quem recebe até 537,13 euros, 150 euros para pensões entre 537,13 e 1.074,26 euros e 100 euros para valores superiores a 1.074,26 euros e até 1.611,39 euros. O pagamento será feito de uma só vez, juntamente com a pensão de dezembro.

O CES entende que a valorização das pensões deve assentar numa política mais previsível, que permita aos reformados contar com um reforço duradouro dos seus rendimentos. A recomendação surge num contexto em que o Governo tem recorrido a suplementos extraordinários, cuja atribuição depende, em cada ano, da evolução económica, social e orçamental e da existência de disponibilidade financeira para suportar a despesa.

Escalões do IRS não garantem neutralidade fiscal dos aumentos salariais

Além das pensões, Tiago Abalroado deixou um alerta sobre a atualização dos escalões do IRS prevista no OE2027. Para o CES, a subida de 3,88% dos limites dos escalões fica aquém do referencial de aumentos salariais de 4,5% previsto no acordo tripartido, pelo que não assegura a neutralidade fiscal dos aumentos remuneratórios.

“A atualização dos escalões em 3,88% não assegura a neutralidade fiscal de aumentos salariais na ordem dos 4,5%”, afirmou o conselheiro, explicando que o objetivo não deve ser impedir que um trabalhador com um salário mais elevado passe a pagar mais imposto em termos absolutos, mas evitar que aumente a proporção do rendimento absorvida pelo IRS.

Na prática, quando os salários sobem mais do que os limites dos escalões, uma parte maior do rendimento pode ficar sujeita a taxas de tributação superiores. É este efeito que o CES pretende evitar, alertando para o risco de uma parte dos aumentos salariais ser absorvida pelo imposto e de os trabalhadores não beneficiarem integralmente da valorização remuneratória acordada.

“A questão não é impedir que um salário mais elevado origine mais imposto em euros, é evitar que a atualização do salário aumente, por esse mecanismo, a proporção do rendimento absorvido pelo IRS”, explicou Tiago Abalroado.

O conselheiro defendeu, por isso, que a análise da neutralidade fiscal não deve limitar-se à atualização dos escalões, devendo também ter em conta as taxas aplicáveis, as deduções e o mínimo de existência. O que importa, sublinhou, é avaliar o montante líquido que chega efetivamente aos trabalhadores depois da aplicação do imposto.

O alerta do CES contrasta com a posição do Governo, que tem defendido que a combinação da atualização dos escalões, do mínimo de existência, da dedução específica e da redução das taxas de IRS permite assegurar a neutralidade fiscal para aumentos salariais até 4,5%.

Na apreciação global do Orçamento, o CES recomenda ainda prudência na execução orçamental, tendo em conta os riscos associados às previsões de crescimento e inflação. O conselheiro apontou, em particular, reservas quanto ao cenário de crescimento económico de 2,1%, que assenta numa forte aceleração do investimento privado, e defendeu que a valorização dos rendimentos deve ser sustentada por ganhos de produtividade e competitividade, acompanhados de melhores salários.