CFP avisa para “margem de erro estreita” no Orçamento do Estado para 2027

Portugal arrisca-se a entrar num procedimento por défice excessivo caso falhe as metas orçamentais definidas pelas regras europeias. O alerta foi deixado esta quinta-feira pela presidente do Conselho das Finanças Públicas (CFP), Nazaré da Costa Cabral, durante uma audição na comissão parlamentar de Orçamento, Finanças e Administração Pública, no âmbito da apreciação na especialidade do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027). Com o desvio acumulado da despesa líquida já próximo do limite permitido, a responsável considera que o Executivo de Luís Montenegro tem pouca margem para acomodar eventuais derrapagens nas contas públicas, sobretudo se a evolução económica se revelar menos favorável do que o previsto.

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“Com desvio acumulado na despesa líquida já próximo do limiar, a margem de erro é estreita”, avisou Nazaré da Costa Cabral, perante os deputados, acrescentando que, caso seja ultrapassado o limite de 0,6 pontos percentuais do Produto Interno Bruto (PIB), a Comissão Europeia poderá preparar um relatório que constitui o primeiro passo para a abertura de um procedimento por défice excessivo.

A presidente do CFP explicou que, de acordo com o novo enquadramento europeu, existe o risco de desencadear esse mecanismo quando se verifica um desvio acumulado superior a 0,6 pontos do PIB face à trajetória de despesa líquida recomendada e a posição orçamental deixa de estar próxima do equilíbrio ou de ser excedentária. Na sua explicação aos deputados, identificou como referência um défice orçamental superior a 0,5% do PIB.

É precisamente por isso que a manutenção de um saldo orçamental equilibrado ganha importância acrescida. “Manter um saldo equilibrado torna-se por isso simultaneamente mais importante e mais desafiante. Exige assim uma gestão prudente”, sublinhou.

O alerta surge numa altura em que as previsões para 2027 já divergem entre o Governo e o organismo independente de supervisão orçamental. Enquanto o Executivo inscreve na proposta de Orçamento um excedente orçamental de 0,1% do PIB, correspondente a cerca de 275 milhões de euros, o CFP, na sua projeção central mais recente, antecipa um défice de 0,1% do PIB. Ainda assim, o Conselho considera “plausível” a meta do Governo, embora identifique riscos descendentes que poderão comprometer a sua concretização.

Flexibilidade na defesa é essencial para cumprir teto da despesa

Mas as dúvidas do Conselho não se limitam à evolução do saldo orçamental. A presidente do organismo chamou também a atenção para o facto de o cumprimento do teto da despesa líquida depender da aplicação da cláusula de flexibilidade europeia associada ao aumento dos gastos em defesa, cuja concretização, considera, não está devidamente explicada pelo Governo.

A despesa líquida é o indicador operacional utilizado no novo enquadramento orçamental europeu para avaliar se os Estados-membros respeitam a trajetória de despesa acordada com Bruxelas.

Nas contas do próprio Ministério das Finanças, o desvio acumulado face à trajetória estabelecida no Plano Orçamental Estrutural Nacional de Médio Prazo e recomendada pelo Conselho da União Europeia atinge, em 2027, 0,9% do PIB, antes de contabilizada a flexibilidade associada à despesa militar. Ou seja, ultrapassa em 0,3 pontos percentuais o limite máximo de 0,6% do PIB.

Só depois de aplicada essa cláusula é que o desvio baixa para 0,5% do PIB, ficando, assim, abaixo do limiar europeu. Mas essa conclusão depende de um aumento cumulativo da despesa em defesa, em contas nacionais, equivalente a 0,4 pontos percentuais do PIB face a 2021.

Ora, segundo Nazaré da Costa Cabral, esse reforço da despesa militar não está fundamentado nos documentos que acompanham a proposta de Orçamento para 2027. “Pelo contrário, em contabilidade pública, a despesa do programa de defesa diminuiu”, assinalou. Ou seja, o Governo conta com uma margem de flexibilidade que depende de um aumento da despesa em defesa, mas não explica como pretende concretizá-lo, numa proposta orçamental que apresenta uma redução do investimento público.

O CFP pediu esclarecimentos ao Ministério das Finanças, mas não recebeu uma resposta conclusiva, tendo a tutela invocado razões de confidencialidade. Além disso, mesmo admitindo a aplicação dessa flexibilidade, a presidente do organismo alerta que a conclusão de cumprimento das regras europeias depende de opções metodológicas do Ministério das Finanças que “parecem divergir da metodologia da Comissão Europeia”.

Esta incerteza torna ainda mais exigente a gestão das contas públicas, sobretudo porque a margem disponível para acomodar novos desvios é reduzida e a trajetória de despesa depende de pressupostos que ainda não estão devidamente esclarecidos.

Bom comportamento do emprego pode inverter-se e pressionar receita

A pressão sobre as contas públicas poderá ainda aumentar caso o atual dinamismo da economia e do mercado de trabalho se atenue. Nazaré da Costa Cabral alertou que o crescimento do emprego registado nos últimos anos tem sido determinante para alimentar a receita fiscal e as contribuições para a Segurança Social, mas não há garantias de que esta evolução se mantenha.

“É evidente que sabemos que o setor da Segurança Social é o setor que está mais dependente do ciclo, portanto o elemento cíclico é aqui de facto fundamental e a qualquer momento este bom momento económico e este bom comportamento do emprego pode inverter-se“, advertiu.

A responsável revelou mesmo que o CFP já identificou sinais que justificam cautela, tendo chamado a atenção para o excesso de otimismo das previsões do Governo relativamente à evolução do emprego nos próximos tempos, no parecer de endosso ao cenário macroeconómico do OE2027.

“Salientámos o excesso de otimismo em relação àquilo que é esperado como evolução do emprego nos próximos tempos”, explicou, admitindo que “a taxa de crescimento do emprego pode desacelerar nos próximos tempos” e produzir consequências imediatas na cobrança de receita.

O risco é particularmente relevante para o IRS e as contribuições sociais. “Se a massa salarial crescer menos do que o previsto, a receita de IRS e de contribuições sociais ficará aquém do esperado”, alertou.

Uma desaceleração do emprego e do crescimento das remunerações poderá, assim, traduzir-se numa quebra da receita fiscal, nomeadamente dos impostos diretos, e numa menor arrecadação de contribuições para a Segurança Social. Um cenário que colocaria pressão adicional sobre o saldo orçamental e reduziria a capacidade do Governo para cumprir a meta de excedente de 0,1% do PIB prevista para 2027.