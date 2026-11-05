CMS Portugal assessora Atlas Copco Group em nova aquisição em Portugal

A CMS Portugal assessorou o Atlas Copco Group na aquisição dos ativos operacionais da Iberoair, empresa sediada em Águeda e especializada no fornecimento de equipamentos de ar comprimido e serviços associados.

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“A operação permitirá ao Grupo reforçar a sua presença no mercado português e expandir a sua oferta de serviços no segmento do ar comprimido”, refere a CMS em comunicado.

A equipa da CMS Portugal envolvida na operação foi liderada pelo sócio de Corporate M&A Tiago Valente de Oliveira e contou ainda com a participação da associada sénior Catarina Arriaga Sampaio, das associadas coordenadora Mariana Coentro Ribeiro e Sofia Costa Lobo e dos associados Francisco Verdelho, Leonor Barata da Cunha e Rita Guerra Alves.

O Atlas Copco Group, de origem sueca, desenvolve tecnologias que transformam o futuro, oferecendo soluções de ar comprimido e vácuo, soluções de energia, bombas industriais e de desidratação, ferramentas elétricas industriais e soluções de montagem e visão mecânica.