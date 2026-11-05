Seguradoras

Condutor alcoolizado terá de devolver 231 mil euros à seguradora por atropelamento

  • ECO Seguros
  • 13:16

Após pagar 231 mil euros a uma vítima de atropelamento, uma seguradora exigiu o direito de regresso ao condutor envolvido no acidente, que apresentava uma taxa de alcoolemia de 0,754 g/litro.

O Tribunal da Relação de Guimarães confirmou a condenação de um automobilista a reembolsar a companhia de seguros pelos 231.301,59 euros que esta pagou em despesas médicas, hospitalares e indemnizações a um peão atropelado em Braga, em 2018. O direito de regresso foi exercido por a condução sob influência do álcool ter estado na origem do acidente. O Tribunal da Relação de Guimarães confirmou a decisão do Tribunal Judicial da Comarca de Braga, que reconheceu à seguradora o direito de regresso sobre o condutor, por este circular sob influência do álcool quando ocorreu o acidente.

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O caso remonta a 24 de novembro de 2018 quando o veículo conduzido pelo réu embateu num peão que atravessava a estrada para chegar à sua residência. Chovia, a visibilidade era reduzida e a iluminação pública era insuficiente. Ainda assim, segundo os factos considerados provados, o automobilista tinha condições para visualizar o peão a pelo menos 20 metros, mas não se apercebeu da sua presença nem lhe cedeu passagem. O embate ocorreu com a parte dianteira direita do veículo e projetou a vítima a mais de 15 metros.

O peão sofreu lesões corporais graves, tendo a seguradora assumido a responsabilidade pelo acidente e suportado os encargos decorrentes da assistência e indemnização da vítima. Entre as quantias pagas encontram-se 61.500 euros por dano biológico, 45 mil euros por danos não patrimoniais, 42 mil euros pela necessidade de assistência de terceira pessoa, 17.500 euros relativos aos danos associados aos internamentos e 14 mil euros por outros danos morais. A estes valores juntaram-se despesas médicas e hospitalares, até perfazer o total de 231.301,59 euros.

A razão para a seguradora exigir posteriormente o dinheiro ao seu segurado foi a taxa de álcool no sangue registada na ocasião. O condutor apresentava uma taxa de alcoolemia de pelo menos 0,754 gramas por litro de sangue, correspondente à taxa de 0,80 g/l considerada no processo. A polícia autuou-o pela infração e foi paga a respetiva coima. A seguradora entendeu, porém, que a responsabilidade não se esgotava na sanção rodoviária e que, ao abrigo do regime legal do seguro automóvel, tinha direito a recuperar do responsável as quantias que pagara à vítima.

Foi assim intentada uma ação judicial para obter o reembolso dos pagamentos. O Tribunal de Braga deu razão à companhia e condenou o réu a pagar 231.301,59 euros, acrescidos de juros de mora à taxa legal desde 10 de setembro de 2024, data da citação, até integral pagamento. A Relação de Guimarães confirmou a sentença, mantendo a obrigação de restituição do montante suportado pela seguradora.

A companhia de seguros em causa não está identificada nos acordãos relativos a este caso.

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