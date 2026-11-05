Conta de comunicação do Santander está a concursopremium
Há cerca de 20 anos que a conta de comunicação do Santader era trabalhada pela JLM&A, agência comprada em dezembro pela Kreab.
O Santander abriu uma consulta para a sua conta de comunicação. Na corrida, sabe o +M, estão a Harmon, a Lift Evercom, a Llyc e também a agora Kreab, a agência incumbente.
As quatro agências, todas com presença em Portugal e Espanha, foram as convidadas pelo Santander para a consulta, que abrange, entre outras, as áreas de comunicação estratégica e media relations.
Este artigo é exclusivo para assinantes
Assine o ECO Premium e continue a ler esta e todas as notícias exclusivas, sem limites.
Já é assinante? Iniciar sessãoVer todos os planos
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários
Conta de comunicação do Santander está a concurso
Comentários exclusivos para assinantes
Assine o ECO Premium para ler este artigo e participar na conversa.Assina agora
Já é assinante? Inicie sessão
Regras de participação nos comentários