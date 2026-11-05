Conta de comunicação do Santander está a concurso

O Santander abriu uma consulta para a sua conta de comunicação. Na corrida, sabe o +M, estão a Harmon, a Lift Evercom, a Llyc e também a agora Kreab, a agência incumbente.

As quatro agências, todas com presença em Portugal e Espanha, foram as convidadas pelo Santander para a consulta, que abrange, entre outras, as áreas de comunicação estratégica e media relations.