Conta de comunicação do Santander está a concurso

Negócios +M

Conta de comunicação do Santander está a concursopremium

Há cerca de 20 anos que a conta de comunicação do Santader era trabalhada pela JLM&A, agência comprada em dezembro pela Kreab.

O Santander abriu uma consulta para a sua conta de comunicação. Na corrida, sabe o +M, estão a Harmon, a Lift Evercom, a Llyc e também a agora Kreab, a agência incumbente.

As quatro agências, todas com presença em Portugal e Espanha, foram as convidadas pelo Santander para a consulta, que abrange, entre outras, as áreas de comunicação estratégica e media relations.

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