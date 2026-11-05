Crise em banco no Paraguai afeta milhões e leva Presidente do país a demitir-se

O Paraguai enfrenta uma grave crise num dos maiores bancos digitais do país que afetou milhões de clientes e já provocou a demissão do governador do banco central. A vítima seguinte foi o Presidente paraguaio, Santiago Peña, pouco antes de ser submetido a um processo de destituição no Congresso.

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Para se perceber a dimensão da crise: quase metade da população do país tem conta no Ueno Bank. O banco central determinou uma intervenção na instituição com 2,9 milhões de clientes depois de ter identificado problemas financeiros e que não tinha capital suficiente para cumprir as exigências regulamentares.

O anúncio da intervenção provocou uma corrida ao banco num esforço dos clientes para recuperar as suas poupanças. Com as contas bloqueadas e sem acesso ao dinheiro, a situação escalou para protestos em Assunção, capital paraguaia. Clientes relataram desespero diante do bloqueio das contas. “Perdi todas as economias da minha vida”, disse à agência AFP Marcelino Vergara, um dos milhões de clientes que foram afetados.

A instabilidade levou o presidente do banco central, Carlos Carvallo, a renunciar ao cargo a pedido do Presidente Peña. Carvallo já tinha liderado o Ueno Bank antes de assumir a liderança do banco central em 2023.

Quase três dezenas de pessoas foram acusadas no âmbito da investigação ao banco, incluindo oito executivos da instituição bancária e 19 representantes de outras empresas envolvidas nas operações que estavam a ser investigadas, como a Mowi SA, o Grupo Hendy e o Grupo MSA.

Em causa estão empréstimos acima dos limites legais concedidos a companhias ligadas ao Grupo Vázquez, o principal acionista do banco.

A instabilidade levou o presidente do banco central, Carlos Carvallo, a renunciar ao cargo a pedido do Presidente Peña. Carvallo já tinha liderado o Ueno Bank antes de assumir a liderança do banco central em 2023, e estava a ser criticado pela forma como fiscalizou o Ueno Bank.

Peña foi acionista do banco

O caso também está a ser repercussões no governo. O Congresso paraguaio deu início esta quinta-feira a um processo de impeachment de Santiago Peña, acionista do grupo que controlava a Ueno até ao ano passado.

O pedido destituição foi apresentado por 35 membros da câmara baixa do Congresso, composta por 80 lugares. O processo só pode ser desencadeado com uma maioria de dois terços.

Os dirigentes acusam Peña de conflitos de interesse, uso indevido de fundos de pensões e encobrimento institucional no colapso do Ueno. Pouco antes de ser submetido ao processo de impeachment, o Presidente acabou por apresentar a sua demissão.

(Notícia atualizada às 17h33 com a informação que o Presidente do Uruguai apresentou a demissão)